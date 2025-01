Alerta urgente: revisa tus neumáticos porque la DGT está vetando este modelo

El sello M+S (Mud and Snow) en los neumáticos ha generado una gran confusión entre muchos conductores, quienes piensan que son adecuados para enfrentar condiciones adversas propias del invierno. Sin embargo, esta etiqueta, que fue introducida por los fabricantes de neumáticos en los años 70 en Estados Unidos, está pensada únicamente para identificar aquellos neumáticos que garantizan un mejor rendimiento en barro y nieve blanda, pero no en situaciones de hielo o nieve compacta. El sello M+S no es un estándar oficial regulado por ninguna autoridad independiente, sino una autodeclaración de los fabricantes, por lo que la DGT no acepta los neumáticos M+S como alternativa a las cadenas en zonas donde estas son obligatorias.

Aunque estos neumáticos pueden ser efectivos en ciertas condiciones de barro o nieve blanda, no están diseñados para resistir temperaturas extremas ni para ofrecer el rendimiento necesario sobre superficies heladas o con nieve compacta. Por tanto, depender únicamente de estos neumáticos puede resultar en una multa de hasta 200 euros de la DGT y, lo que es más importante, en un mayor riesgo de accidentes.

La DGT prohíbe circular con estos neumáticos de invierno

Cuando llega el invierno, las bajas temperaturas, la nieve y el hielo pueden hacer que las superficies sean extremadamente resbaladizas, aumentando el riesgo de accidentes. Para hacer frente a estas condiciones, los neumáticos de invierno son fundamentales. No obstante, la decisión sobre qué tipo de neumáticos usar no es tan sencilla como parece, y existe cierta confusión sobre las diferencias entre los neumáticos M+S (Mud and Snow) y aquellos que realmente están homologados para condiciones invernales extremas, como los neumáticos con el sello 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake).

Durante décadas, los neumáticos M+S fueron la opción preferida para aquellos conductores que circulaban por zonas de barro o nieve. Estos neumáticos tienen un diseño especial en la banda de rodadura, con surcos profundos y tacos más separados, lo que mejora la tracción sobre superficies sueltas como el barro o la nieve blanda. Sin embargo, aunque los M+S pueden ser útiles en ciertas situaciones, no son lo suficientemente eficaces cuando se trata de nieve compacta, hielo o bajas temperaturas extremas.

El cambio hacia el sello 3PMSF surge como respuesta a la necesidad de aumentar la seguridad en carreteras durante el invierno. A diferencia del M+S, que no es más que una autodeclaración de los fabricantes, el 3PMSF es un sello oficial certificado por la Unión Europea. Este símbolo, representado por una montaña de tres picos con un copo de nieve en su interior, sólo se otorga a aquellos neumáticos que han superado pruebas rigurosas en condiciones extremas de nieve, hielo y bajas temperaturas. Para obtener este sello, los neumáticos deben pasar diversas pruebas de rendimiento, entre ellas la capacidad de frenar sobre nieve compacta, la tracción en pendientes nevadas y el comportamiento a temperaturas bajo los 7°C.

Los neumáticos con el sello 3PMSF son la opción más segura para circular en invierno según establece la DGT, especialmente en zonas donde las condiciones de la carretera pueden empeorar rápidamente debido a la acumulación de nieve o la formación de hielo. Estos neumáticos están diseñados específicamente para garantizar un rendimiento óptimo en condiciones invernales, lo que permite a los conductores mantener el control del vehículo incluso en las situaciones más adversas. Además, el compuesto de caucho de los neumáticos 3PMSF es más flexible y resbaladizo a temperaturas frías, lo que mejora la tracción y la frenada.

Otro aspecto importante que los conductores deben considerar durante el invierno es la obligatoriedad de llevar cadenas en el vehículo, especialmente en zonas donde las condiciones meteorológicas extremas pueden hacer que las carreteras se cubran de nieve o hielo. Las cadenas proporcionan una tracción adicional en superficies resbaladizas, lo que reduce significativamente el riesgo de derrapes y accidentes. Además de las sanciones por no llevar las cadenas cuando son obligatorias, también existe el riesgo de que el vehículo quede inmovilizado si no se cumplen las normativas.

El cambio hacia los neumáticos 3PMSF es una evolución lógica en la industria del automóvil, ya que estos neumáticos ofrecen un rendimiento significativamente mejor en condiciones invernales extremas. Los neumáticos con el sello M+S han sido útiles durante años, pero no son suficientes para garantizar la seguridad en carreteras cubiertas de hielo o nieve compacta.

Con la introducción del sello 3PMSF, los conductores pueden estar seguros de que están utilizando un producto diseñado específicamente para enfrentar las condiciones más adversas, lo que les permite circular con mayor seguridad durante el invierno. En resumen, si quieres proteger tu seguridad y evitar sanciones, es recomendable optar por neumáticos con el sello 3PMSF, que garantizan un rendimiento excepcional incluso en las peores condiciones invernales.

Por último, cabe señalar que la DGT impone multas de hasta 500 euros por conducir con neumáticos desgastados, ya que representan un riesgo para la seguridad.