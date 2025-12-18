Ahorrar con tu coche eléctrico con estos 5 pasos sencillos

Se puede apreciar claramente cómo, poco a poco, los coches eléctricos van conquistando espacio en las carreteras nacionales. Aumenta a buen ritmo el número de puntos de carga, ampliando la variedad de modelos disponibles, y cada vez más conductores descubren que, con un poco de organización, es posible ahorrar con un coche eléctrico mucho más de lo que cabría suponer en un principio. Para hacer efectivo este ahorro bastará con conocer bien las opciones de recarga y adoptar algunos hábitos sencillos del día a día.

Para empezar, es imprescindible entender cómo funciona la energía en casa, que es el lugar donde se consiguen los mejores beneficios en este sentido. Afortunadamente, en la actualidad, compañías como Repsol, Endesa, Iberdrola o Naturgy ofrecen tarifas específicas de la luz para coches eléctricos que reducen notablemente el coste por kilowatio si la energía utilizada tiene este propósito para quien carga por la noche.

A partir de aquí, todo es cuestión de tomar las decisiones más acertadas. Con información práctica, y usando datos reales de fuentes confiables, como cargacochelectrico.es, será posible ahorrar con tu coche eléctrico de una manera accesible para cualquier persona, aunque no tenga conocimientos técnicos.

Vamos con los cinco pasos que más funcionan.

1. Instala el cargador que mejor encaje con tu casa

Lo más importante es elegir un cargador que sea seguro, práctico y compatible con la instalación de la vivienda. Los tipos más habituales son los wallbox, los cargadores portátiles y los cargadores inteligentes.

Los wallbox son los más recomendados puesto que son cómodos, rápidos y pensados para uso diario.

son los más recomendados puesto que son cómodos, rápidos y pensados para uso diario. Los portátiles sirven para imprevistos o viajes largos.

Los inteligentes permiten programar cargas nocturnas, seguir el consumo y ajustar la potencia.

Un buen cargador permite aprovechar las mejores tarifas de coches eléctricos sin preocuparse por nada, porque el propio dispositivo gestiona cuándo cargar y cuánta energía utilizar.

2. Prioriza la carga en casa para reducir al máximo el coste

Si hay un truco realmente útil es el de cargar en casa, puesto que es muchísimo más barato que cargar fuera, especialmente si se aprovechan las horas valle, normalmente por la noche. Con las tarifas de Repsol, Endesa, Iberdrola o Naturgy, el coste por 100 km puede llegar a caer a cifras que difícilmente se alcanzan con combustión.

Además, cargar en casa transforma la experiencia, sin prisas, sin colas, sin buscar puntos disponibles. Lo conectas al llegar, te olvidas y por la mañana tienes la batería lista. Esa comodidad, combinada con el ahorro, es lo que lleva a muchos conductores a instalar un wallbox desde el principio.

3. Usa la carga pública solo cuando lo necesites… y con cabeza

En carretera, toca recurrir a la infraestructura pública. Afortunadamente, la red española crece cada mes y las compañías líderes en energía invierten en cargadores rápidos y ultrarrápidos constantemente para ampliar este parque.

Los tipos de carga más habituales son:

Lenta (hasta 7,4 kW), ideal para estancias largas.

(hasta 7,4 kW), ideal para estancias largas. Semirrápida (11-22 kW), cada vez más extendida en ciudades.

(11-22 kW), cada vez más extendida en ciudades. Rápida (50 kW), perfecta para recuperar gran parte de la batería en menos de una hora.

(50 kW), perfecta para recuperar gran parte de la batería en menos de una hora. Ultrarrápida (100-350 kW), orientada a viajar sin largas esperas.

Planificar es la mejor recomendación. Si se carga la mayor parte del tiempo en casa y se usa la red pública solo cuando hace falta, el ahorro anual será notable. Y si se viaja mucho, merece la pena comparar precios antes de elegir punto de recarga.

4. Conduce con suavidad y sácale partido a la frenada regenerativa

Los coches eléctricos cuanto más suave conduces, más energía recuperas, y eso es algo que muy pocos saben y es que la frenada regenerativa trabaja a favor de la energía, devolviendo electricidad a la batería cada vez que reduces velocidad.

Pequeños gestos que ayudan:

Mantener una presión correcta en los neumáticos.

Evitar acelerones bruscos.

Usar el climatizador de forma eficiente.

Preacondicionar el coche mientras está enchufado.

Son cosas simples, del día a día, pero sumadas reducen el consumo sin que te des cuenta.

5. Revisa tu tarifa eléctrica y ajusta la potencia contratada

La información es fundamental, ya que la electricidad no siempre cuesta lo mismo, presentando otra oportunidad para ahorrar. A menudo se contrata más potencia de la que realmente se necesita, y eso aumenta el coste fijo, habrá que conocer, por tanto, con exactitud la electricidad que se requiere. En este sentido, son los cargadores inteligentes los que optimizan la distribución energética, evitando sobrecargas y repartiendo automáticamente la energía disponible entre el coche y la vivienda.

Además, cada año aparecen nuevas mejores tarifas coches eléctricos. Las compañías energéticas saben que los usuarios de vehículos eléctricos buscan precios competitivos, así que es habitual encontrar planes con horas valle muy económicas o descuentos específicos para cargadores domésticos.

Un simple cambio de tarifa puede suponer entre 100 y 250 euros de ahorro anual, y no requiere más que una llamada o una revisión rápida de opciones.

En definitiva, pasar a la movilidad eléctrica no solo es cuestión de sostenibilidad. También es una forma de tener más control sobre lo que gastamos. Y lo mejor de todo es que ahorrar con tu coche eléctrico no exige grandes esfuerzos, sino entender bien cómo cargar, cuándo hacerlo y qué opciones ofrece el mercado.