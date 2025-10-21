Adiós para siempre al triángulo en las carreteras: Allianz hace una obra de arte para darle una bonita despedida

Allianz ha querido despedir como se merece a un elemento histórico de las carreteras españolas que dejará de utilizarse a partir del próximo 1 de enero: los triángulos de emergencia. Estos serán sustituidos dentro de unos meses por balizas luminosas que se conectarán en la parte trasera del vehículo y harán que los conductores no tengan que salir a la carretera cuando tengan un percance. Con motivo de esta despedida, Allianz ha convertido el fin del triángulo de señalización vial en una obra de arte y en un movimiento de prevención colectiva.

La última medida de la Dirección General de Tráfico para mejorar la seguridad en las carreteras es la sustitución de los clásicos triángulos de emergencia por las balizas luminosas V16 conectadas. Según ha informado la DGT, al año hay 22 muertes por atropellos en las carreteras y muchas han sido mientras los conductores colocaban este dispositivo. Por ello en su día se retiró la obligatoriedad de recorrer kilómetros a pie para colocar este distintivo y a partir del 1 de enero de 2026 ya no habrá más triángulos de emergencia en las carreteras españolas.

Por ello, desde Allianz Seguros han querido despedir como se merece a uno de los elementos clásicos de las carreteras españolas en una campaña que une el arte, la prevención colectiva y la concienciación con la seguridad en las carreteras. «En colaboración con el artista Octavi Serra, Allianz ha transformado los triángulos recogidos en la calle en una obra de arte que se expone el 20 de octubre en la fachada del Círculo de Bellas Artes de Madrid, convirtiendo un elemento cotidiano en un símbolo de prevención colectiva», dice la compañía de seguros en un comunicado emitido en su página web.

Adiós a los triángulos en las carreteras

«Además, a partir de enero de 2026, Allianz habilitará seis puntos de recogida en toda España donde los conductores podrán depositar sus triángulos para sumarse a esta iniciativa», cuenta en el escrito sobre la forma en la que desde Allianz homenajeará a los triángulos en las carreteras que serán sustituidos a partir del 1 de enero por balizas luminosas V16 conectadas. Por ello, en el marco de esta iniciativa, la compañía de seguros ya ha comenzado a intercambiar las balizas por los triángulos, que se utilizarán para diseñar la fachada.

Este nuevo instrumento se podrá colocar en la parte trasera del vehículo y tendrá una función importante: impedir que el conductor baje del vehículo para poder avisar al resto de vehículos del estacionamiento en el arcén de la carretera. Esta baliza reflectante podrá ser vista a un kilómetro de distancia y también incorpora en su interior un GPS que hará localizable el vehículo en caso de accidente. Estas balizas también estarán conectadas, ya que en caso de percance se enviará automáticamente la ubicación a la plataforma DGT 3.0 y también se alertará a los servicios de emergencia.

Montse Estaca, responsable de la Plataforma DGT 3.0, ha dejado claro en declaraciones realizadas a EFE que estas balizas «aportan más seguridad» y también afirmó que esta luz de emergencia «es la gran desconocida». Así que a partir del 1 de enero los conductores españoles tendrán que tener estas balizas en la guantera o asiento lateral de sus coches.

Allianz apuesta por la seguridad

Allianz ha dejado claro en su página web que con esta iniciativa «impulsa un movimiento ciudadano por la prevención que transforma una obligación normativa en una oportunidad de concienciación y colaboración colectiva». «El proyecto busca no solo anticiparse a la normativa, sino también promover una cultura de seguridad vial más conectada, responsable y sostenible», cuenta sobre esta iniciativa en la que la fachada del Círculo de Bellas Artes de Madrid hace honor a los triángulos de las carreteras.

«Esta iniciativa refleja el compromiso constante de Allianz con la seguridad y el bienestar de sus clientes, poniendo el foco en la protección de las personas antes que en la reacción ante el riesgo. A través de la innovación, la sensibilización y la acción directa, la compañía reafirma su papel como agente activo en pro de la mejora de la seguridad vial», ha informado la compañía de seguros que vuelve a ser tendencia por un acto que también tiene su toque solidario, ya que donará los triángulos reunidos a una entidad que los reciclará para crear mobiliario.