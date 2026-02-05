Adiós a llevar ambientador en el coche: el pastizal que vas a pagar si lo llevas en el retrovisor y la DGT avisa

Para la mayoría de conductores, llevar un ambientador en el retrovisor es algo completamente normal, pero la DGT recuerda que es una infracción que conlleva una multa de hasta 200 euros. La norma no se refiere única y exclusivamente al ambientador, sino a cualquier objeto que pueda interferir en la visibilidad de la vía, algo fundamental para una conducción segura.

El artículo 19 del Reglamento General de Circulación establece lo siguiente: «La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos. Únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores cuando el vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias. No obstante, la utilización de láminas adhesivas en los vehículos se permitirá en las condiciones establecidas en la reglamentación de vehículos».

La DGT te puede multar por llevar el ambientador en el coche

Sin lugar a dudas, una de las peores sensaciones para los conductores es entrar al coche y notar olor a cerrado. Mantener un ambiente fresco y agradable no sólo aporta comodidad, sino que también mejora la experiencia de conducción, sobre todo en viajes largos. Para lograr ese buen olor, lo más habitual es colgar un ambientador del espejo retrovisor, pero esto puede incumplir una de las principales normas de la DGT.

Lo primero a tener en cuenta es que, por pequeño que sea, el ambientador puede restar visibilidad. Además, si la cuerda falla, puede salir volando en caso de frenazo brusco, lo que supone un grave peligro para la seguridad vial. A esto hay que sumar que, con el propio movimiento del coche, es normal que el ambientador se mueva y, en el peor de los casos, puede golpear y dañar el parabrisas, llegando incluso a agrietarlo.

El Reglamento General de Circulación, en su artículo 18.1 específica que «el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos».

Más allá de llevar colgado un ambientador en el retrovisor interior, la DGT avisa de que cualquier objeto que se lleve en el salpicadero o en los asientos, y que se puedan convertir en proyectiles en el habitáculo, son sancionables con 200 euros de multa.

Por ejemplo, llevar la compra del supermercado en los asientos del coche incumple el artículo 14 del Reglamento General de Circulación, que establece lo siguiente: «La carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan: arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa, comprometer la estabilidad del vehículo, producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas y, por último, ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores».

Parabrisas, un elemento clave

En la fabricación del parabrisas se utiliza principalmente vidrio laminado, el cual se compone de dos láminas de vidrio entre las cuales se insertan una o dos láminas plásticas de poli-vinilbutiral (PVB). La evolución de los cristales también se ha visto reflejada en el confort interior; algunos parabrisas reducen el nivel de ruido hasta un 30% y filtran más del 90% de los rayos UVA.

El futuro implica nuevas funciones al parabrisas delantero. Por ejemplo, adoptar los sistemas ADAS, con sus múltiples sensores y cámaras para activar los asistentes electrónicos de seguridad, como paso previo al coche autónomo.

«Si detecta un pequeño impacto o rotura, lo recomendable es acudir al taller lo antes posible. Y la siguiente pregunta será: ¿Debo sustituirlo? No, siempre que el diámetro del impacto sea menor a una moneda de 2 euros, de ahí la importancia de que no aumente su tamaño. El coste de su reparación estará en torno a los 30 euros, un precio muy inferior al que habría que abonar por cambiar el parabrisas completo, dado el precio del cristal, más el tiempo en mano de obra. Pero recuerde, esta reparación debe realizarse en una empresa especializada, que nos garantiza que el parabrisas recupera el cien por cien de sus propiedades y por lo tanto toda su rigidez. Que un impacto crezca y que lo haga a mayor o menor velocidad hasta que llegue a colapsar depende de varios factores. Primero, del tipo de parabrisas, pero también de la disparidad de temperatura que haya entre el habitáculo y el exterior. Y también de la humedad», explica la DGT.