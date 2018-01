Si das demasiadas vueltas a una rotonda puedes ser detenido

¿Alguna vez has entrado en una rotonda y te has puesto a dar vueltas a la misma porque no sabías exactamente dónde ir? Pues ojo con ello, porque te podría ocasionar algún problema. Si no, solamente hay que ver lo que ha sucedido en Francia, donde un conductor de 73 años acaba de ser juzgado por circular de forma constante por una de ellas. Eso sí, su caso es tan extremo que dudamos que alguna vez protagonices uno igual. ¡O eso esperamos!

Los hechos, según medios locales, tuvieron lugar el pasado 30 de octubre. Aquel día, la policía trató de interceptar a nuestro protagonista, que hizo caso omiso de las señales de los agentes. En ese momento, estos comenzaron una persecución que acabó de la forma más curiosa. El veterano conductor, una vez llegó a una zona urbana, decidió que era buena idea ponerse a girar de forma constante sobre la rotonda. El objetivo que éste perseguía es complicado de entender, pues no parece la mejor forma de despistar a las fuerzas del orden.

Sea como fuere, el conductor completó hasta 17 vueltas a la rotonda antes de ser detenido. Tras ello, al policía encontró la principal causa de tal comportamiento. El anciano se había tomado unas cuantas copas de más antes de ponerse al volante. Eso sí, los agentes tuvieron que deducirlo por su forma de actuar y hablar porque el conductor se negó a hacer la prueba de alcoholemia, algo que agravaba el hecho de no haberse detenido cuando se le dio el alto.

Lo más curioso de esta historia es que nuestro amigo ya había sido condenado anteriormente por un caso parecido, dejando claro que la idea de que no se debe beber alcohol antes de ponerse al volante no ha calado muy hondo en él. Al menos, en aquella ocasión dejó las exhibiciones de conducción en una rotonda de lado.

Durante el juicio, el conductor aseguró que ni escuchó las sirenas de los coches de policía ni se dio cuenta de que los agentes le dijeron que se parase. Una excusa casi tan débil como la condena que le han puesto, que no es otra que una multa de 630 euros y la retirada del carnet de conducir.