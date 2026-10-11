Los veterinarios advierten: estos son los síntomas del acné felino y lo que debes hacer si tu gato tiene puntos negros

Aquellas personas que conviven con un felino saben que no sólo les caracteriza su instinto independiente, sino que el animal aprovecha cualquier momento para centrarse en su higiene física.

Sin embargo, existe una alteración cutánea que puede pasar desapercibida y que es denominada por los veterinarios como acné felino. Esta especie de dermatitis hace su aparición en gatos y lo hace en dos lugares concretos de su piel: en la barbilla o alrededor de los labios.

Esta alteración se presenta como unos pequeños puntos oscuros parecidos a los puntos negros de las personas. Los veterinarios aseguran que son numerosos los gatos que poseen este tipo de puntos en la piel, pero que hay que prestar atención a su evolución para descartar que se trate del acné felino.

¿Cuándo aparece el acné felino?

El acné felino sale cuando los folículos pilosos se obstruyen por la acumulación de queratina y sebo, una sustancia grasa que produce la propia piel. Según los expertos, las causas no siempre son claras, aunque intervienen distintos factores como la producción excesiva de grasa, las dificultades para mantener limpia la zona, el estrés o alteraciones dermatológicas.

Al mismo tiempo, los recipientes de plástico tienen un papel fundamental porque pueden ayudar a agravar este problema debido a sus pequeñas fisuras. Esas fisuras acumulan residuos y microorganismos, fomentando una exhaustiva limpieza de los comederos y bebederos del animal.

¿Cuáles son los síntomas?

En los casos más leves, los síntomas se dividen en pequeños puntos negros situados en la barbilla del gato. Si la afección avanzara, aparecerían el enrojecimiento, hinchazón, picor, pérdida de pelo, costras e incluso heridas dolorosas. Así que, cuando el animal presente estos síntomas o incluso, secreción, sangrado o inflamación, lo más recomendable es acudir al veterinario.

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Los expertos aconsejan

Una de las recomendaciones más importantes es no apretar los puntos negros ni arrancar las costras, ya que manipularlo de esta forma daña la piel y puede traer consigo posibles infecciones. Además, tampoco se debe aplicar crema o alcohol al animal sin supervisión veterinaria.

El tratamiento incluye productos específicos para limpiar la zona y medicamentos en el caso de inflamación o infección. Los veterinarios aconsejan sustituir los recipientes de plástico por otros de acero inoxidable o cerámica.

Por lo tanto, la clave para evitar la aparición del acné felino reside en la limpieza de los comederos y bebederos a diario, mantener la barbilla del animal limpia y seca y vigilar cualquier cambio en la piel.