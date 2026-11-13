Los entrenadores caninos coinciden: «Si tu perro te monta constantemente quiere decir que necesita más actividad para liberar estrés»

La incomodidad puede dominar el ambiente de un hogar cuando llega una visita y la mascota del anfitrión reacciona de forma inadecuada. Uno de los casos más llamativos se refiere al instante en el que el animal monta a su dueño o a otros animales.

Los veterinarios aseguran que este comportamiento no siempre está relacionado con el deseo sexual. Por eso, el entrenador canino Baruch Correa aclara lo anterior diciendo que es una respuesta al estrés o a un exceso de excitación.

Correa detalla que algunos perros recurren a esta conducta cuando acumulan energía y no encuentran otra manera de canalizarla. La monta funciona como una conducta de desplazamiento donde el animal intenta liberar tensión después de activarse demasiado.

«Si tu perro te monta constantemente, quiere decir que necesita más actividad para liberar estrés», expone. Por eso, recomiendan observar cuándo aparece este comportamiento y qué necesidades pueden no estar cubiertas en el animal.

La solución: más actividad

Correa señala que una de las claves es ofrecer al perro alternativas de juego que le permitan descargar esa energía acumulada, como lo son la incorporación de actividades que estimulen su mente y respondan a sus instintos.

Entre las propuestas del adiestrador figura el juego con un mordedor. El dueño enseña al animal a sujetarlo, morderlo y tirar de él. Así, liberan la tensión y se concentran en una alternativa que sustituye el montar a las personas.

Otra opción es utilizar un Kong o una pelota. Estos juguetes se corresponden con los juegos de persecución y captura, que mantienen al perro activo y favorecen el control de su energía. La elección dependerá de sus preferencias y de su nivel de actividad.

La importancia de ser constantes

El entrenador recuerda que modificar un hábito lleva su tiempo y por eso, la paciencia del cuidador es uno de los factores más importantes. Además, para que el perro aprenda a gestionar mejor la excitación, debe responder con regularidad, mantener la calma y reforzar las conductas adecuadas.

En los casos en los que este comportamiento aparece de forma repentina, es muy frecuente o genera preocupación, se debe consultar con un veterinario o un profesional de conducta canina para ayudar a descartar otras opciones.

Por lo tanto, cuando un perro intenta montar a una persona, es una señal de que necesita jugar, moverse y estimularse más. Comprender el origen de la conducta garantiza responder de una forma más favorable a sus necesidades y mejorar la convivencia entre el animal y los integrantes de la familia en casa.