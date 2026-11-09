Qué supermercados abren hoy 9 de noviembre en Madrid: horario especial por el Día de la Almudena en Mercadona, Carrefour, Lidl, Día…

Este lunes 9 de noviembre Madrid celebra el Día de Nuestra Señora de la Almudena en honor a la patrona de la ciudad. Este será un festivo de carácter local y no laborable para los millones de trabajadores que desarrollan una actividad laboral en la capital de España. Durante este día, los comercios y supermerados tendrán una horario especial. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el horario de los supermercados en el Día de la Almudena en Madrid.

Hoy en Madrid es festivo por la celebración del Día de Nuestra Señora de la Almudena, la patrona de la ciudad. La principal actividad durante este lunes 9 de noviembre será la misa que se celebrará en la plaza de la Almudena y, posteriormente, se celebrará una procesión con la imagen de la Virgen por las principales calles de la capital de España que terminará con la tradicional ofrenda. Después, millones de madrileños tendrán la oportunidad de disfrutar de un plácido día festivo en una ciudad que ya se prepara para la Navidad.

Los horarios de los supermercados en el Día de la Almudena

Este lunes 9 de noviembre los supermercados tendrán un horario especial por la celebración del Día de la Almudena. Los madrileños que quieran aprovechar este festivo para encarrilar la compra semanal tienen que saber que grandes cadenas como Mercadona o Ahorramás cierran sus tiendas y otras tendrán horarios especiales en este festivo en la ciudad de Madrid. A continuación te informamos de los horarios de los principales supermercados en el Día de la Almudena.

Mercadona

Mercadona no abrirá este lunes 9 de noviembre en Madrid. La principal cadena de supermercados de España, como suele ser habitual, no abrirá en este festivo y volverá a levantar la persiana el martes 10 de noviembre.

Carrefour

Carrefour sí que abrirá este lunes 9 de noviembre. Los Carrefour Express y Carrefour Market de la capital de España sí que abrirán sus puertas de 9:00 a 22:00 horas. Aun así, lo mejor es asegurarte del horario de apertura porque pueden tener horarios especiales en este festivo.

Lidl

Lidl será una de las cadenas de supermercado que mantendrán abiertos sus establecimientos en horario de 9:00 a 22:00 horas durante este lunes 9 de noviembre. La firma alemana abrirá como un día normal para satisfacer las necesidades de sus clientes en la capital. Hay que precisar que pueden existir excepciones en algunos de sus supermercados.

Ahorramas

La mayoría de supermercados Ahorramas cerrarán sus puertas este lunes 9 de noviembre, aunque algunos podrían tener un horario especial hasta las 15:00 horas.

Día

Día abrirá la mayoría de sus establecimientos, aunque muchas franquicias puede que decidan no levantar la persiana, en voluntad de lo que decida su dueño. Aún así, durante este lunes 9 de noviembre se encontrarán bastantes supermerados abiertos en horario de 09:00 horas hasta las 22:00 horas.

Aldi

Aldi también abrirá sus puertas durante este lunes 9 de noviembre y en el Día de la Almudena lo hará con el horario de los domingos: de 10:00 a 21:00 o 22:00 horas.

Corte Inglés y Supercor

El Corte Inglés será la opción más segura para los madrileños que busquen hacer compras, ya que estará abierto desde las 10:00 a 22:00 horas. El Supercor, que es un clásico de los días festivos, también abrirá entre 9:00 y 22:00 horas.