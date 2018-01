A pesar de que Rosario Mohedano quiere ser cauta a la hora de hablar de sus entresijos familiares, este martes no ha podido evitar ofrecer su opinión sobre el último espectáculo musical amadrinado por su prima Rocío Carrasco y que homenajea a la artista Rocío Jurado. Lo ha hecho en ‘La Mañana’ de TVE, donde Chayo ha asegurado que mantiene una estrechísima relación con su prima a pesar de lo mucho que se ha especulado con ambas. “Me sorprende que a la prensa os extrañe que nos llevemos bien”, ha dicho la cantante. Eso sí, aprovechando que suscitaba tanto interés su amistad con Rociito, ha exclamado: “Bueno, prima, pues ahora que vas a conciertos, ven a verme a mí”.

Rosario se refiere al espectáculo ‘Punto de partida’, el show amadrinado por la hija de La más grande y que el viernes pasado contó con su presencia en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid. Rocío no suele prodigarse en eventos de estas características, de ahí que para Rosario se haya abierto la veda para que en un futuro próximo su prima acuda a sus conciertos y dé a conocer al gran público su talento como cantante.

Sobre su ausencia en este proyecto organizado por Carrasco y que, según Chayo, quiso contar con ella en sus inicios para el papel principal, la hija de Amador explica: “Yo no necesito ir a ningún sitio para demostrar nada. Yo cuido de mi familia como lo hacía mi tía y ya está. Yo la homenajeo de muchas maneras”.

Al parecer, Rocío Carrasco pensó en un principio en su prima para interpretar el papel protagonista de este espectáculo que homenajea a su madre. Sin embargo, Chayo denegó la propuesta al no sentirse “capacitada”. Una explicación que no convence a muchos, pero que Rosario se ha apresurado a defender. “Hace ocho o nueve años ella ya tenía la idea de hacer algo así y me lo comentó, pero yo dije que no. Yo he cantado mil veces con mi tía y mi prima lo ha vivido. No tengo nada que demostrarle”, ha concluido.