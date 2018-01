Belén Esteban reaparece para apoyar a Jorge Javier Vázquez

Quince días después de su última aparición para las campanadas, Belén Esteban reaparecía ayer en su programa tan misteriosa como sonriente. La de San Blas está feliz y aunque todavía se desconoce el motivo parece que su bajada de sueldo ha pasado de puntillas por su estado de ánimo ya que, sin poder esconder su sonrisa, la ex de Jesulín declaraba: “Estoy muy contenta, muy feliz y, dentro de poco, la gente sabrá lo que pasa. Nunca me he ido de aquí y dentro de poco sabréis todo lo bueno que me está pasando”.

Horas después y sin dejar de sonreír, Belén llegaba al teatro Rialto donde Jorge Javier Vázquez se estrenaba como protagonista en el musical ‘Grandes éxitos’.

Hasta el teatro madrileño se desplazó prácticamente toda la familia de Mediaset, demostrando una vez más que el de Jorge es un papel clave dentro del grupo italiano y que su mordaz lengua a la hora de hacer entrevistas es sólo fruto de su trabajo, ya que en su vida personal está rodeado de gente que le apoya.

Con Paolo Vasile a la cabeza, por la alfombra roja del Rialto desfilaron Sandra Barneda y Nagore, que empiezan a posar juntas de manera habitual, una recién llegada de Nueva York Nuria Roca, el actor Brais Efe o los periodistas Paloma García Pelayo y Antonio Rossi entre otros.

De Sálvame faltaron pocos rostros, sorprendiendo la presencia de Kiko Matamoros y Makoke. Hay que recordar que desde que abandonó su puesto en el programa, Matamoros ha tratado de alejarse de la vida pública aunque lo de anoche, sin duda, fue una excepción que merecía la pena hacer. Con Belén Esteban como estrella entre los invitados, la incógnita de la noche llegó de la mano de Carlota Corredera y Paz Padilla, compañeras de programa de Vázquez de las que ayer no hubo ni rastro.