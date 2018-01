Arancha de Benito: “Espero que Enrique Abuín viva un infierno”

Totalmente abatida. Así es como Arancha de Benito ha acudido al funeral de Diana Quer, la joven desaparecida y asesinada en Pobra do Caramiñal (A Coruña). La exmodelo ha acudido junto a su hija al tanatorio madrileño de La Paz, donde llegaron los restos mortales de la joven a la 1:15 de la madrugada. Una noticia que tanto ella como su hija Zaira, amiga íntima de la víctima, siguen sin asimilar. “Zai está destrozada. Hoy es un día muy triste”, cuenta Arancha a LOOK.

Sin poder dejar de pensar en este asunto que les viene abordando desde que apareciera el cuerpo de Diana el pasado 31 de diciembre, ya advirtió Arancha en ‘Espejo Púbico’ hace solo un día que “ha sido un final de año muy triste. La noticia la esperábamos de alguna manera pero no la quieres esperar. A mí, como madre, me han surgido muchos miedos“. Sin embargo, su tono cambia cuando esté digital le pregunta su parecer sobre Enrique Abuín ‘EL chicle’, el supuesto asesino de Quer. “Solo espero que viva un auténtico calvario. Que viva un infierno”, señala la ex de Guti, muy dolida.

Y es que, la de su hija con Diana Quer fue una amistad de lo más estrecha. Tanto es así que fue a Zaira a una de las últimas personas a las que la víctima trató de llamar antes de su desaparición, hace hoy más de quinientos días. “Mi hija se ha quedado en un estado de shock y después lo ha asimilado con mucha tristeza, conmovida y con miedos. Yo, como madre, también tengo miedo de cosas tan pequeñitas de la vida diaria como que mi hija vaya sola a coger un autobús“, señala de Benito. Sobre esa última llamada enviada desde el móvil de la víctima, Arancha ya comentó en el espacio de Antena 3 que “esa llamada no le llegó a entrar a mi hija porque se colgó antes de que pudiera insistir. A veces pasa que un teléfono llega a dar un primer tono pero, si se corta a tiempo, la llamada no llega a entrar al receptor. Eso es lo que debió de suceder aquella noche”, ha confesado Arancha.

La presentadora no ha terminado su conversación con LOOK sin recalcar que “es un día muy triste” y pidiendo que Diana descanse en paz.