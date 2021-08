José Campos, recuperado del ictus que sufrió, disfruta de unas vacaciones en familia

En marzo del año pasado José Campos, exmarido de Carmen Martínez Bordiú, volvía a saltar a los titulares. Y no precisamente por algo bueno, sino por haber sufrido un ictus que provocó que su vida cambiara para siempre. Gracias a su mujer, Marián Sousa, junto a quien dormía y se dio cuenta de lo que le estaba pasando, fueron rápidamente al hospital, donde le trataron en seguida. Gracias a ello y su fortaleza, el empresario está casi recuperado y va dejando atrás las graves secuelas que le dejó el ictus, que le impedían hablar y recordar con claridad, dificultades que ha ido paliando a base de esfuerzo, constancia, dedicación y una buena rehabilitación.

Ahora que su salud está mucho mejor, José ha podido disfrutar de unas merecidas vacaciones en compañía de las dos mujeres de su vida, su esposa y su hija. Tras unos meses en los que no se ha sabido nada de él a nivel público, el cántabro ha reaparecido en Ibiza visiblemente recuperado y dispuesto a seguir con la vida sosegada y tranquila de la que gozaba incluso antes de padecer el desafortunado contratiempo. Tras separarse de la nieta de Franco, hace ya siete años, decidió dejar atrás el mundo de la televisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Campos (@josecampos3375)



Sus mejores compañeras en estos momentos son su esposa y su hija, con quien ha pasado una jornada de playa de lo más familiar. Bañadores, bebidas, aperitivos y una gran colchoneta fueron sus acompañantes en ese día de baño en el que seguro se lo pasaron en grande, especialmente la pequeña.

Pero no todo fue bañarse, los tres juntos disfrutaron también de una comida en un exclusivo restaurante de la isla pitiusa. Además de probar la gastronomía de la isla, compartieron un gran rato en el que no faltaron las risas y las confidencias, como se puede ver en las imágenes. Sin duda, una gran manera de pasar el verano, sino la mejor, y también de dejar atrás una etapa muy complicada en la que los tres han hecho piña.

Junto a Marián, José Campos ha encontrado la felicidad y el amor. Su fallida relación con Carmen Martínez-Bordiú le hizo convertirse en personaje conocido, pero ha sido junto a la madre de su hija con quien ha formado una familia. Así se puede ver en sus redes sociales, donde no solo comparte fotografías con su pequeña, sino también de su vida profesional.

Desde hace unos años, es el propietario del restaurante Galería Culturas, ubicado en el centro de Santander y enfocado en cocina española tradicional. Como todos los empresarios, él también tuvo que cerrar a causa del coronavirus y el confinamiento. A los pocos días, fue cuando sufrió el ictus, un episodio sobre el que habló a ‘Semana’ en exclusiva, contando que «a las tres y media de la madrugada fui a darme la vuelta en la cama y vi que no podía porque tenía todo el lado derecho paralizado. Me asusté mucho. No podía ni llamar a mi mujer porque no podía hablar. Me levanté como pude de la cama y me caí al suelo. Sólo podía mover el pie izquierdo, el lado derecho estaba todo parado».