La COVID-19 está dejando secuelas que se tardarán mucho tiempo en borrar. Inconscientemente, estamos marcados por el signo de la pandemia y todos hemos visto cómo nuestra vida y nuestras prioridades se veían afectadas. Pero hay heridas que tardan en cicatrizar y si no que se lo digan a Elena Tablada. La diseñadora perdió a su abuela el pasado mes de noviembre a consecuencia del coronavirus y más de dos meses después ha sacado fuerzas para denunciar la odisea que vivió en las horas previas a su deceso.

La diseñadora se ha grabado unas stories de Instagram para contar su dramática experiencia personal y buscar justicia para quienes tengan pacientes COVID ingresados en el hospital: «Quería daros información para que no os pase lo mismo que a mí. En el hospital donde estuvo mi abuela nunca me informaron de que los pacientes menores de edad, con dependencia o con demencia deben estar acompañados por ley las 24 horas del día por un familiar siguiendo las medidas de protección que exige este virus», comienza diciendo. A continuación, se ha quejado del trato recibido: «a mí nunca me informaron de eso ni nos permitieron entrar a llevarle las medicinas de la demencia. Nos dijeron que la habitación estaba muy lejos y que si hubiese estado más cerca sí que se las habrían llevado. Llamé infinitas veces, pero fue imposible contactar con ella».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hell 🐾Elena Tablada (@hellentablada)

La expareja de David Bisbal se ha mostrado muy afectada y por momentos ha contenido las lágrimas ya que estaba tremendamente unida a su abuela. Elena Moure supo que tenía COVID por una radiografía que le hicieron y que determinó que se encontraba en el octavo día, pero no adolecía de síntoma alguno ni necesitaba de respiración asistida. Nada hacía presagiar un desenlace tan terrible.

Elena Tablada ha seguido explicando cómo se desarrolló todo: «El hospital no puso ninguna facilidad para comunicarme con mi abuela. Nadie nos ayudó hasta el día antes que pudo despedirme de ella. Le supliqué a un enfermero que me dejara hablar con ella y finalmente lo conseguí», cuenta. Su abuela descolgó el teléfono y habló con su nieta: «Me dijo, yo estoy divina, lo que no sé es por qué estoy aquí solita. A mí se me rompió el corazón». Tablada cuenta que le afectó mucho porque era una persona que nunca había estado sola en su vida y que murió sola en un cuarto. Pero lo más grave de todo llegó cuando Elena Tablada descubrió que su abuela había fallecido por falta de atención médica: “Ver a mi abuela fallecida en su cama, sin una vía, sin suero, y descubrir en el informe médico que murió por falta de oxígeno sangre y no por otra cosa nunca me lo voy a perdonar. Nadie fue a vigilarla en toda la noche, porque para que una persona se muera por falta de oxígeno en la sangre tiene que estar cuatro horas sin atención”. Para la diseñadora ha sido sin lugar a dudas una de las peores cosas de su vida.

Para finalizar, la mujer de Javier Ungría dejó una reflexión: «¿Por qué no me dejas verla cuando está a punto de morir y só la mañana siguiente cuando ya está muerta? ¿Se ha ido el COVID con ella? Hemos sufrido una deshumanización muy grande», se queja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hell 🐾Elena Tablada (@hellentablada)

Tablada sentía verdadera devoción por su abuela. Tanto fue así que su boda con Javier Ungría se celebró en la Iglesia de San Juan de Letrán, en La Habana, el mismo templo en el que se casaron sus abuelos, Jorge Tablada y Elena Moure. Una decisión personal firme que su abuela no compartía: “Yo no quería que mi nieta se casara en Cuba, le pedí que lo hicieran en otro lado, pero ella se empeñó y además eligió San Juan de Letrán, donde su abuelo y yo nos casamos hace 71 años. Imagínate lo que yo sentí cuando entré en aquella iglesia donde a los 19 años me convertí en la esposa del hombre que me hizo tan feliz y que tanto me quería”, contó su ‘grandma’.