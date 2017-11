Entre Bertín Osborne y Chiquito de la Calzada no hicieron falta las palabras nunca. Bastaba con mirarse, con la complicidad que derrochaban cuando estaban juntos. Ambos eran amigos desde hacía décadas, pues coincidieron en “Genio y Figura”, programa que presentaba el cantante y que catapultó a Gregorio Esteban Sánchez al éxito más absoluto. Este sábado Bertín se despedía de este malagueño que ha fallecido a los 85 años. Ese que le robó tantas carcajadas, que le regaló tantos mágicos momentos. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, aunque sin texto que lo acompañe. El abrazo en el que él y Chiquito se funden en la imagen es suficiente para resumir cómo se siente.

[De sus comienzos en el flamenco a la triste pérdida de su mujer: los cuatro hitos de la vida de Chiquito de la Calzada]

Una publicación compartida de Bertín Osborne (@bertinosborne) el 11 de Nov de 2017 a la(s) 4:43 PST

Suficiente para expresar cómo se encuentra ante la noticia del fallecimiento de su amigo Chiquito de la Calzada. La última vez que se vieron delante de una cámara fue en octubre del pasado año, la última entrevista que Chiquito concedió en televisión. Bertín entonces, le abrió las puertas de su casa y el humorista las de su corazón. No dudó en relatar sus inicios en el espectáculo: “Yo he pasado mucha hambre, cantaba que quitaba el sentido, pero comía muy malamente”. Aunque sin duda alguna, el momento más emotivo fue cuando habló sobre Pepita, su gran amor. Cuando Bertín le preguntó por ella, el humorista se rompió: “Hace cinco años que se fue. Sé que es ese tiempo porque es lo que llevo llorándole. Para mí Pepita lo era todo, ha luchado mucho conmigo y nunca le ha faltado de nada. Cuando la perdí, me perdí un poco a mí mismo, empecé a olvidar cosas y a desorientarme”.

Bertín y Chiquito no se veían desde hacía muchos años, pero volvió a ser como el primer día. “Ha sido un día muy feliz. He estado muy bien en tu casa”, dijo Chiquito a lo que Bertín respondió “Yo también lo he disfrutado, campeón”. Ese día se acercaron aún más. Rebuscar en el pasado les sirvió para conocerse e incluso para regalar, según reveló el propio Bertín Osborne, “uno de los días más felices de su vida”.

La esposa del cantante, Fabiola Osborne, ha compartido la misma instantánea de Bertín en sus redes sociales, aunque la venezolana sí ha escrito unas palabras. “Gracias Chiquito por tantos momentos divertidos. ¡Hasta luego Lucas! D.E.P ahora estarás completo junto a tu Pepita”, escribe.