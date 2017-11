La reacción de la familia de César Alierta ante su incipiente relación con Isabel Sartorius

Acaban de convertirse en la pareja del otoño. Nadie se esperaba que la que una vez fuera el amor de juventud del ahora rey, Felipe VI, estuviera comenzando una relación con el empresario y abogado César Alierta. Los dos son ahora mismo personas libres en cuanto al corazón se refiere. Él enviudó en 2015 y desde entonces no se le había conocido ninguna nueva ilusión, y a Isabel Sartorius se le han atribuido diferentes amores, como el de Isaak Andic, pero lo cierto es que no se le recuerda pareja verdaderamente estable desde Fernando Ballvé, dueño de Campofrío y Telepizza, que murió en 2009 después de una larga enfermedad.

A comienzos del pasado verano Isabel Sartorius volvía a ocupar las páginas de papel cuché por su cambio físico. Ella misma comentó que con una mejora de sus hábitos alimenticios y vida sana se sentía mejor que nunca y su imagen volvía a recordar la de aquella niña de expresiones dulces que enamoró al Rey. Si aquello causo cierta expectación, la noticia de su relación con el que fuera presidente de Telefónica ha conseguido sorprender a todos. La cosa va en serio, o al menos esa es la intención. Ella misma confirmaba a la periodista Paloma Barrientos que “nos estamos conociendo poco a poco”.

Él todavía no se ha pronunciado. Ni se espera que lo haga. Sin embargo, ‘El Español’ apuntaba que, una vez hecho público el romance, no tenían intención de esconderse. Es más, iban a acudir juntos al concierto de Juan Diego Flórez en el Teatro Real el pasado día 29, pero al final la puesta en escena se frustró. Sartorius tampoco acompañó a Alierta a su tierra, Zaragoza, en las fiestas del Pilar. Y es que tal y como apunta este medio, la familia del empresario no estaría muy de acuerdo con esta relación y eso habría motivado que Alierta retrasase esa presentación en sociedad en su tierra.

Él siempre ha sido un hombre discreto, trabajador y celoso de su intimidad. Por ello las dimensiones que alcanza el hecho de estar con la que un día fuera la ‘novia de España’ es algo que le ha pillado desprevenido. Tanto a él como a su familia, que todavía está digiriendo todo lo ocurrido en los últimos días.

LOOK ha logrado ponerse en contacto con algunos de los hermanos del exitoso empresario. La máxima entre todos ellos es la discreción y prefieren mantenerse al margen de las informaciones que señalan que son ellos los que se oponen con firmeza al romance que mantiene su hermano con Sartorius. Prefieren no hacer ninguna declaración y solo una de las cuñadas de Alierta niega la mayor: “En esta familia somos todos muy respetuosos. Nos queremos todos mucho y, sobre todo, nos respetamos. Que César salga con Isabel Sartorius nos parece bien. No tenemos nada que opinar porque si él está bien pues eso es lo que vale”.