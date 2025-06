La penitencia de Belén Esteban en su peor año: de rodillas y entre lágrimas en Paracuellos

A pesar de haber vivido toda su infancia en San Blas, Belén Esteban se instaló hace años en el municipio madrileño de Paracuellos del Jarama, donde siempre se ha mostrado muy feliz con sus vecinos, los alrededores y las tradiciones de la localidad. Tanto es así, que la colaboradora de televisión nunca ha ocultado la fuerte devoción que siente por el Cristo de la Salud de Paracuellos del Jarama, a quien le cumple una promesa cada año que la lleva a entrar de rodillas y entre lágrimas en la iglesia.

Este 2025 no ha sido menos y, tal y como ha compartido con sus seguidores de Instagram, un año más ha participado en esta tradición con la que no ha podido evitar emocionarse. «Como todos los años, ya sabes por quién va. Viva el Cristo de la Salud y viva mi pueblo, Paracuellos del Jarama», escribía. Horas antes, publicaba de nuevo que solo la entidad religiosa sabía «por quién pedía siempre» en estas fiestas patronales en las que se celebra la mencionada procesión.

Por ahora, la apodada como La Patrona nunca ha desvelado el motivo ni la persona por la que pide cada año, aunque muchos consideran que lo hace por su padre, fallecido en 2006 tras una larga lucha contra el cáncer. La única vez que no pudo asistir fue cuando sufrió una aparatosa caída en el plató de Sálvame con la que se rompió la tibia y el peroné, una situación que le causó una gran frustración. Al año siguiente, en el mismo programa señalado, Belén aseguraba que «tenía una promesa muy grande y que nunca le había fallado».

El difícil año de Belén Esteban

Sea como fuere, lo que está claro es que este 2025 no está siendo el año de Belén Esteban. Y es que, más allá de lo personal, el proyecto que tanta ilusión recibió de la mano de RTVE, La familia de tele, no está obteniendo el resultado esperado. De hecho, hace tan sólo unas semanas, confesó en riguroso directo que «estaba amargada» con el formato y que sentía una profunda insatisfacción que no le estaba dejando ser la Belén de años atrás frente a las cámaras. «No me gusta el programa ni los temas que tratamos», decía.

Belén Esteban y María Patiño en ‘La familia de la tele’. (Foto: RTVE)

Por ahora, el espacio televisivo de la cadena pública se ha reducido una hora y ha cambiado la dinámica en varias ocasiones, dejando el futuro laboral de sus colaboradores (entre los que se encuentra Belén Esteban), pendiendo de un hilo con cada uno de los cambios que realizan.