A pesar de que en la actualidad Belén Esteban trabaja en la televisión pública, han sido varias ocasiones en las que ha cargado contra el presidente del Gobierno. La última este mismo domingo. La de Paracuellos del Jarama ha estallado durante un nuevo caos ferroviario por el que se ha visto afectada.

En su comunicado, la tertuliana no ha dudado en cargar contra Óscar Puente, ministro de Transportes, y contra toda la gestión gubernamental. «Qué vergüenza, horas y horas esperando (en la estación de tren), primero el apagón, luego el cobre, ahora una avería… ¿Pero esto qué es?», se ha preguntado perpleja ante la situación que ha vivido. Un texto en el que ha mencionado directamente a la empresa pública Renfe y ha hecho referencia a los continuos incidentes relacionados con la red ferroviaria española.

El mensaje de Belén Esteban. (Foto: Redes sociales)

Algo que no ha querido pasar por alto ha sido el buen hacer de los trabajadores de la compañía, que admite que no son los culpables de todos estos retrasos. «Lo siento por los trabajadores, estoy con vosotros, todos mis respetos a los que dais la cara». Durante la situación que ha vivido, ha revelado que se ha encontrado con gente mayor y bebés totalmente desconcertados: «Todo el mundo sin saber qué hacer». Y en un grito desesperado a través de sus redes sociales, que se han convertido en su altavoz particular, ha instado al Ministro de Transportes, Óscar Puente, a: «Que mire por los ciudadanos y ciudadanas» en relación a un hecho que ha calificado de increíble: «No puede ser verdad». Y ha finalizado su toque de atención, a los que ahora son sus jefes, con una clara preocupación: «No sabemos a qué hora llegaremos a casa», para rematar con un escueto: «Muchas gracias».

Belén Esteban en el programa ‘Ni que fuéramos’. (Foto: YouTube)

Pero esta no ha sido la única ocasión en la que La patrona ha cargado contra el actual equipo de Gobierno. Con una importante diferencia: ahora colabora en TVE, la cadena de televisión pública que depende de la administración.

Otra de las críticas se remonta al pasado 24 de abril del año 2024. Una fecha marcada en la agenda gubernamental por el momento convulso que se atravesaba. La situación judicial de la esposa del presidente provocó el anuncio de Pedro Sánchez de que cancelaba su agenda para reflexionar sobre su papel al frente del país. Un acontecimiento que La princesa del pueblo no dudaba en poner en entredicho con una petición a todos los grupos políticos sin excepción: «Miremos un poco por la gente y por el país, que está la cosa muy mal. En la medida de lo posible, entre una parte de la izquierda y de la derecha vamos a tirar», expresaba tajante.

Belén Esteban en ‘Sálvame Deluxe’. (Foto: Telecinco)

En 2018, la tertuliana protagonizaba otro episodio de la misma índole. Fue durante una intervención en el desaparecido Sálvame Deluxe con Jorge Javier Vázquez al frente del formato. Él le preguntaba acerca del cambio de Gobierno. Ella, que dudaba en responder por miedo a «meter la pata», terminó por dar su opinión. Pese a que la moción de censura es un acto que respaldó en ese momento, se mostró tajante con su postura política: «Quiero elecciones, no quiero que esté Pedro Sánchez, que España vote».