Una casualidad bien aprovechada, o un acting orquestado. Así ha sido el reencuentro entre Paco Arévalo y Bertín Osborne en el porgrama ‘Mi casa es la tuya’. Mostrando un especial nerviosismo, el cómico aparecía ‘por sorpresa’ en la casa de Bertín con el firme propósito de solucionar las diferencias con su amigo. Tras sonar el timbre, el cantante abrió la puerta para fundirse en un tierno abrazo con el que considera su hermano. Un momento que marcó la tónica general de la reconciliación, ya que el diálogo estuvo libre de tensiones y reproches pese a supuestamente haber estado sin verse cinco meses.

“Es difícil que en el mundo del teatro la gente no discuta, y nosotros hemos estado seis años sin discutir jamás”, comentaba Arévalo a Bertín. El enfado de estos dos conocidos personajes de la televisión se convirtió en un tema muy comentado por la prensa, ya que la historia contiene varios puntos calientes. La discordia comienza en el mes de julio, cuando el cómico subió una fotografía a Twitter donde posaba junto a un grupo de amigos en la casa de Bertín. El problema estaba en que entre esos amigos se encontraban la infanta Elena y el rey emérito Juan Carlos, ambos invitados del cantante ese día. Este gesto no gustó al artista, que no dudó en hacer público su malestar cuando se le preguntó. Por otro lado Arévalo acudió a la televisión y habló del tema, algo que que terminó por enfadar a Osborne.

“Tu te fuiste a la tele dos veces y ahí se lió el circo”, le comenta Bertín a Arévalo, que se justifica diciendo: “Yo fui a hablar de mi mujer y mi vida. Luego salió el tema de la foto y la paella. Jorge Javier Vázquez me preguntó que si no nos veíamos desde ese día y yo le respondí que no, que tu solo me hablabas por Wathasapp”. Lo cierto es que esta declaración hizo saltar las alarmas sobre la verdadera naturaleza de este enfado. Entre los muchos comentarios que deambularon estuvo la posibilidad de que Bertín no quisiera que Arévalo apareciera más en su programa, ya que el humorista ha tenido varias apariciones en el espacio. “Algunos decían que detrás de esto tenía que haber algo más, o que yo estaba harto de ir a pedirte trabajo”, alegó el cómico, a lo que Osborne respondió de manera contundente: “Cuando has aparecido en el programa es porque me ha apetecido a mi”.

Además de comentar entre ellos todo lo que la prensa ha hablado durante estos meses de este tema, Arévalo no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer a Belén Esteban el apoyo mediático que le dio en su momento: “Es una mujer con un corazón que no le cabe en el pecho, por eso la quiere tanto la gente”. Para zanjar el tema, Bertín concluyó diciendo que esta historia no tenía ya más recorrido, y que todo debía acabarse.