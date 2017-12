El misterio que rodea al regreso televisivo de Pepe Navarro

La vida de Pepe Navarro lleva años rodeada de un gran misterio. Pese a que arrasó en los noventa con programas como ‘La sonrisa del pelícano’ o ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’, el periodista lleva desde el 2006 apartado de la pequeña pantalla . Esta larga ausencia podría llegar pronto a su fin, y es que en su última aparición en el programa ‘Mi casa es la tuya’, Navarro abrió una puerta a su regreso televisivo. “¿Qué programa te gustaría hacer?”, preguntó Bertín. A lo que Navarro respondió: “El que voy a hacer”. Estas palabras dejaron con la boca abierta a Lara Álvarez, Dani Martínez y Florentino Fernández, protagonistas de esa entrega, y a muchos medios de comunicación que se hicieron eco inmediatamente del retorno a la tele del inventor del freak-show en España.

LOOK se ha puesto en contacto con Pepe Navarro para que precise como es ese supuesto proyecto en el que está inmerso. “No voy a contar absolutamente nada. Llevo muchos años en esta profesión y de estas cosas no se debe hablar. Yo pensé que el programa (‘Mi casa es la tuya’) se emitiría en marzo y por eso lo dije. Si hubiera sabido que se emitiría ahora no lo hubiera dicho”, dice el periodista.

Por su parte, la productora que realiza el programa de Bertín, Proamagna, ignora por completo las declaraciones de Pepe y remite a LOOK a la cadena de Paolo Vasile, que son quienes se encargan de decidir el día de emisión. Desde Mediaset aseguran que el programa de Bertín dedicado a ‘Dani y Flo’ tenía una fecha bastante clara de emisión ya que en parte tenía ciertos fines promocionales para el espacio de Cuatro. Por otro lado, confiesan estar extrañados de que esta declaración de Navarro se emitiera sin que fuera de su agrado, ya que cada programa pasa por un arduo proceso de edición en el que se podría haber sustraído esa confesión.

Así las cosas, queda en el aire si aquel arranque de sinceridad de Navarro en el espacio de Osborne fue o no una metedura de pata. “A mucha gente le gustaría verte de nuevo en la tele”, le espetó el cantante. “A mis cuentas corrientes también”, bromeó él. En cualquier caso, si existe o no un proyecto hecho a su medida para celebrar su regreso televisivo es actualmente una incógnita para el gremio que, por otro lado, espera con ansia su vuelta. Muchas lagunas se ciernen (de nuevo) en el futuro profesional de Pepe Navarro, que de momento continúa alejado de la pequeña pantalla.