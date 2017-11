Eva González desvela el sexo de su futuro bebé, y es…

Radiante y con un bonito vestido de estampado floral, así ha presentado Eva González su segunda segundo perfume con el nombre de ‘Boreal’. La sevillana, que ya luce barriguita de seis meses, dice encontrarse en perfectas condiciones para continuar con sus compromisos profesionales. “Yo me encuentro muy bien. Sigo trabajando y hasta que el cuerpo aguante”, dice la ex Miss España. Eva y Cayetano ya conocen el sexo del bebé que esperan, un dato que no ha dudado hacer público: “Es un chico. Estamos muy contentos, un Rivera González viene al mundo”, cuenta Eva y detalla como se han tomado sus tíos la noticia: “Francisco está encantado de que sea niño, nos ha dicho…mira por lo menos vosotros sabéis hacerlo. Kiko trae una niña , así que un niño entre tanta niña no está mal”. En cuanto al nombre del bebé aún no tienen nada seguro, lo que si saben es que será un nombre clásico y no compuesto.

La pareja se acaba de mudar al madrileño barrio de El Viso, un nuevo hogar que consta de 200 m² donde podrán disfrutar de su pequeño en tan solo unos meses. “Es un piso normal y corriente que tiene una habitación más para el niño, vamos a estar muy cómodos. Hemos vivido muchos años fuera de Madrid, pero ahora tenemos época madrileña”, aclara Eva.

En cuanto a la supuesta crisis matrimonial entre su cuñado Kiko Rivera e Irene Rosales, la sevillana dice no tener conocimiento de tal cosa. “Yo es que de verdad debo ser la más desinformada del mundo. Yo los veo bien, ellos están bien y ya está“, dice la presentadora de ‘Master Chef’ reafirmando el cariño que procesa hacia el hermano de su marido.