Zara tiene el vestido de invitada para las bodas de otoño: parecerás de la realeza por menos de 50 euros

A la hora de elegir un vestido de invitada para las bodas de otoño, si vas a Zara seguro que aciertas. Tiene cantidad de ellos por menos de 50 euros, y vas a ser una de las más elegantes de toda la fiesta. En color fucsia, presenta cantidad de detalles, con sus frunces y plisados. En este caso, vale tanto para ser la invitada perfecta como para todo tipo de eventos y cócteles.

Es el vestido midi plisado efecto arrugado de Zara. Una prenda tipo midi de cuello redondo y manga sisa. Cintura elástica efecto abullonado. Cierre en espalda con abertura y botón. Es decir, una calidad excepcional que hará que brilles donde vayas. Solo te faltan unos zapatos de tacón, bolsos, pendientes dorados y colgantes. Y todo esto lo puedes comprar sin salir del mismo lugar, ya sea en la web o bien en la tienda física.

El vestido de invitada para las bodas de otoño

En su composición es de destacar que se elabora en 100% poliéster, con forro del mismo material, y contiene 100% poliéster reciclado certificado RCS.

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Con qué puedes combinar es vestido de invitada

Sandalia tacón tiras

Zapato tipo sandalia tacón. Tiras delanteras cruzadas con detalle de hebilla. Tira trasera a la pulsera del tobillo con cierre mediante hebilla metálica. Acabado en punta redonda.

Pendientes metálicos gota

Pendientes metálicos en forma de gota. Cierre en las partes posteriores con pieza metálica.

Braguita combinada body shape encaje

Braguita confeccionada en hilatura con poliamida. Tiro alto y cintura elástica. Detalle de encaje en espalda combinado a tono.

Red zara temptation edp 30ml

Eau de Parfum. Una de nuestras fragancias más icónicas. Con un inicio vibrante de naranja amarga y azafrán, esta creación revela un corazón dulce y especiado con praliné y jazmín, sobre un fondo amaderado y almizclado. Intensa, envolvente y adictiva, deja una estela cálida y sofisticada.

Mini bolso asa metálica

Bolso formato mini en trenzado con cuerpo trenzado. Asa de mano dorada metálica y doble asa bandolera ajustable y extraíble. Forro y bolsillo interior. Cierre mediante cremallera.

El precio del vestido de invitada de bodas de otoño

Tienes esta prenda por un precio realmente asequible, y es que Zara permite que te vistas como una royal pero sin gastar demasiado.

Su precio es de 39,95 euros, y lo tienes en tallas que van de la XS a la XL, ahora puedes escoger pero más adelante va a ser mucho más complicado tener tu talla.

Otros vestidos de invitada que no te encantarán

Vestido midi frunces cintura

Vestido de cuello redondo y manga sisa. Detalle de frunces en cintura. Bajo con abertura frontal. Cierre lateral con cremallera oculta en costura y botones en espalda.

Vestido midi plisado cinturón

Vestido de escote pico en delantero y espalda. Detalle de cinturón cadena. Cierre en espalda con cremallera oculta en costura.

Vestido midi plisado

Vestido de escote pico en delantero y espalda. Manga sisa con frunces en hombros. Forro interior. Cierre trasero con cremallera oculta en costura.

Vestido midi asimétrico aplique

Vestido con cuello asimétrico y manga sisa con un hombro enroscado. Detalle de aplique dorado en cintura. Forro interior. Bajo con abertura en espalda.

Cut out con lino

Vestido confeccionado con lino. Cuello redondo y manga sisa. Detalle de abertura lateral en cintura y acabados con frunces. Bajo con abertura en espalda. Cierre trasero con cremallera oculta en costura.

Vestido midi cut out asimétrico con lino

Vestido entallado confeccionado con lino. Escote asimétrico con tirante ancho. Bajo con abertura frontal. Cierre lateral con cremallera oculta en costura.

Vestido largo asimétrico cut out

Vestido largo confeccionado en tejido fluido. Escote asimétrico con hombro descubierto. Detalle de frunces y abertura.

Vestido midi satinado

Vestido de escote pico y tirantes anchos. Detalle de espalda enroscada con abertura. Cierre lateral con cremallera oculta en costura.

Vestido midi estampado

Vestido de escote pico con nudo y pliegues. Tirantes anchos. Forro interior. Bajo con abertura frontal. Cierre en espalda con cremallera oculta en costura.

Vestido midi asimétrico rayas

Vestido confeccionado con lino. Escote asimétrico y doble tirante fino. Detalle de frunces laterales en cintura. Cierre lateral con cremallera oculta en costura.

Midi jaretas

Vestido de escote pico y tirantes anchos. Cintura entallada con jaretas. Cierre en espalda con cremallera oculta en costura.

Midi combinado plisado

Vestido de cuello halter y fluido. Detalle de tejido efecto arrugado combinado con el bajo plisado. Cierre en espalda con abertura y botones ocultos.