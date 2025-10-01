Zara arrasa con la chaqueta de punto más versátil y elegante para este otoño: te va a elevar cualquier look

Te va a elevar cualquier look esta chaqueta de punto de lo más versátil y elegante, para este otoño con la que Zara está arrasando. Sin duda alguna, ha llegado el momento de vivir estos cambios que parece que se acabarán imponiendo de una forma que nos costará creer. Son días de aprovechar al máximo cada uno de nuestros euros. Podemos ahorrar un poco y obtener un estilismo de 10, es cuestión de hacernos con las mejores prendas y complementos a nuestra disposición.

Tus looks esta temporada necesitan de una buena chaqueta que los acompañe y para llegar hasta ellos, nada mejor que hacerse con un buen básico. En este caso con una chaqueta tipo cárdigan que puede acabar siendo la que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Es hora de apostar claramente por unas prendas que llegan de la mano de una marca como Zara que puede acabar siendo una de las que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Si estás pensando en hacerte con este tipo de prenda que cambiará por completo tu estilismo, no lo dudes, está la que estás buscando.

Te va a elevar cualquier look

Para optimizar al máximo un presupuesto de ropa, necesitamos sumergirnos de lleno en uno de los básicos de temporada que no puede faltar. Es momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que llegará de la mano de una mezcla importante de buenas sensaciones.

Son tiempos de aprovechar cada uno de los elementos que nos acompañarán y que pueden ser los que nos marcarán de cerca. Zara cumple con su misión de traer la moda a todas las casas y lo hace por todo lo alto, con una larga lista de ingredientes que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días.

Llega la oscilación térmica más exagerada, por lo que, deberemos empezar a ver llegar un cambio destacado en estas jornadas que tenemos por delante con lo cual, tocará estar pendientes de una serie de cambios que serán fundamentales. Este tipo de elementos pueden darnos más de una alegría de la mano de unos cambios que serán fundamentales. La chaqueta de punto nos ayudará a emprender la jornada en la que las temperaturas empiezan a descender de una manera diferente. Lo que nos esperará es un marcado cambio que puede llegar en cualquier momento.

Zara arrasa con la chaqueta de punto más versátil y elegante

La mismísima Coco Chanel se quedaría con ella si la tuviese en sus manos, estamos ante una de las prendas más buscadas de una nueva colección de Zara que realmente puede cambiarlo todo por completo. Son tiempos de aprovechar al máximo todos los recursos de que disponemos, en especial de estas piezas básicas.

Los expertos en moda de corbatas Lester nos sumergen de lleno en la historia de esta cardigán que es la prenda por excelencia de la temporada: «El cárdigan tiene una procedencia histórica vívida y feroz. Su inventor epónimo, James Thomas Brudenell, el séptimo conde de Cardigan, era teniente general en el ejército británico. Era una persona arrogante y malhumorada, según los historiadores, pero también adinerado, elegante y seductor. Como testimonio de sus gustos petulantes, gastó £ 10.000 al año en equipar a su regimiento con nuevos y ostentosos uniformes»:

Siguiendo con la misma explicación: «El conde también debía tener un espíritu intrépido (o afligido por una crisis de la mediana edad), porque en 1854, a la edad de 57 años, dirigió la famosa Carga de la Brigada Ligera en la Batalla de Balaclava durante la Guerra de Crimea. Cardigan era un hombre con todo que perder y nada que ganar. Sin embargo sobrevivió sin un rasguño. Regresó a Londres liderando sus tropas, siendo bienvenido como un héroe e incluso con una recepción de la Reina Victoria en Windsor. El cárdigan se convirtió entonces en una prenda muy popular durante el breve momento de gloria del conde. Como prueba del poder práctico y de permanencia del cárdigan, pronto comenzó a producirse industrial y comercialmente en las fábricas, manteniendo calientes a miles de británicos. Aunque al final esta prenda lleve el nombre del conde de Cardigan, el inicio de su historia data de más atrás. En el siglo XVII, los pescadores británicos y franceses adoptaron esta prenda para mantenerse calientes en los fríos días de invierno en el mar. El cárdigan también era utilizado en Estados Unidos, y en 1865 el equipo de béisbol de la Universidad de Harvard añadió la letra «H» al frente de sus camisetas y el cardigan en “V”, también con letras, se convirtió en la indumentaria favorita en los campus de todo el país. Coco Chanel revivió el interés en el cárdigan entre las mujeres durante la década de 1920. Una década más tarde, los cárdigans se hicieron muy populares tanto en la moda masculina americana como en el campo de golf. Inicialmente hecho con materiales más duros como la lana, el cárdigan de una pieza generalmente tiene botones u otras piezas de sujeción en el frente. Estos botones ayudan a cerrar la parte delantera, ya sea desde la parte inferior a la superior o quizás solo hasta la mitad del torso, según el estilo y el corte del mismo. Algunos cárdigans también tienen cremalleras en lugar de botones que pueden ayudan a cerrar el frente de otra manera».