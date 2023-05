Un vestido con tirantes abullonados y naranja: la apuesta de Sfera para el buen tiempo

Si quieres darle un giro a tu estilismo y apostar por los colores vivos, tendencia esta temporada, Sfera tiene en su nueva colección un vestido que es un auténtico flechazo a primera vista. Con tirantes abullonados y de largo midi, es súper favorecedor para mujeres de todas las tallas y con todos los tipos de cuerpos.

Además de elegante y estiloso, también es muy versátil. Puedes llevarlo tanto a dar un paseo por la playa durante tus vacaciones con unas sandalias planas como a un bautizo o una comunión con unas sandalias de tacón. ¡Te encantará lo bien que sienta!

El nuevo vestido naranja de Sfera

Sabemos que no es tarea sencilla combinar entre sí prendas coloridas y conseguir un look impecable. Sin embargo, prestando atención a unos tips de estilo, podrás crear looks increíble con el vestido naranja de Sfera como pieza principal.

En el círculo cromático, el azul es el color complementario (opuesto al naranja). Por lo tanto, cualquier tonalidad de azul ofrece un contraste muy interesante combinada con naranja que las expertas en moda recomiendan. Puedes animarte unas sandalias en color azul marino con detalle de pulsera con cierre de hebilla en el tobillo.

Los tonos tierra armonizan a las mil maravillas con el naranja porque también son cálidos. Si quieres conseguir un contraste muy atractivo e ideal para esta época del año, el verde menta es un acierto seguro. Además, el verde es uno de los colores tendencia de la temporada, junto con el naranja y el rosa.

Para darle todo el protagonismo al nuevo vestido de Sfera, unas sandalias blancas son la mejor opción. Para una ocasión especial, elige unas sandalias de tacón con plataforma, que reparten más equitativamente el peso del cuerpo que las clásicas de tacón de aguja.

Sin lugar a dudas, es un vestido que merece tener un sitio privilegiado en tu fondo de armario durante los meses de buen tiempo. Y es que, lo tiene absolutamente todo para convertirse en tu prenda favorita: sienta genial, eleva cualquier look a su máxima expresión y encaja con estilismos tanto para el día a día como para una ocasión especial.

Tiene un diseño precioso y los tirantes abullonados le dan un toque muy especial. Puedes encontrar el vestido en la tienda online de Sfera por 29,99 euros, desde la talla S hasta la L. Los gastos de envío a domicilio son 3,95 euros y la recogida en tienda es gratis.