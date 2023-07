El vestido mojado de Shakira y el estilo wet look que causa furor

Shakira siempre se ha mostrado sexy en sus videos y no lo fue menos en el de la canción que presentó junto a Karol G., titulada TQG, “Te Quedó Grande”. El tema volvía a estar dedicado a su ex, Gerard Piqué, como muchos otros. Pero lo que nos interesa de este temazo es el vestido mojado de Shakira, ¿cómo es la moda wet look?

Aporta esa sensualidad que la caracteriza porque la moda wet look permite entrever las curvas irresistibles gracias al efecto mojado que ofrece.

Cómo es el estilo wet look y qué otras artistas también lo prefieren

El vestido mojado que lleva Shakira en este video tiene un color entre dorado y beige, que da ese efecto nude como si realmente no llevara ropa pero sin dejar entrever nada. Este diseño es de la firma griega Di Petsa.

Con el efecto wet ofrece este aspecto mojado como recién salida de la ducha y además se perfila como una clara tendencia para este verano y días posteriores. Porque permite ir más fresquita y sobre todo sexy.

IG di petsa

Es un minivestido minimalista con el que la cantante se mueve como nunca en este videoclip y es cuando uno se pregunta cómo Piqué ha dejado escapar tal cuerpo. El efecto húmedo es siempre irresistible, hace que nadie pase desapercibido, y siempre uno parece que se haya metido en el agua con la prenda.

Hemos visto estos vestidos en otras celebrities y confirma este toque sexy que tanto gusta a todos. La actriz Zendaya lució tal en el Festival de Cine de Venecia en el año 2021, con un diseño de Balmain.

Las características es que estos vestidos están pegados al cuerpo, estilizan las curvas, salen algunas arrugas expresas, y se adaptan tan bien que parecen una segunda piel.

Hay más, la modelo Bella Hadid también ha llevado vestidos wet look. En este caso, también era de la firma Di Petsa, y lució por ejemplo uno de color blanco. Una total locura que va a más y que como vemos es siempre total para lucir en los grandes eventos.

IG Di petsa

Esta segunda piel o efecto mojado puede alternarse con joyas bien vistosas para que se vean más, sandalias romanas, para ir descalza como si hubiéramos salido de la bañera. Lo ideal es que el cabello también lleve este efecto húmedo, tirado hacia atrás para un total wet look de arriba abajo. No te vas a poder resistir.