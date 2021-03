Se acerca la Semana Santa, y aunque estamos todos pendientes de las medidas tomadas por las comunidades autónomas, muchos también se preparan para disfrutar de la gastronomía de esta época del año. Doce meses después de la pandemia, durante la que muchos se convirtieron en auténticos reporteros, la hostelería se ha reinventado y con ello también la tradición que habita en los conventos donde fabrican, artesanalmente, dulces en cualquier época del año. Las novias siguen llevando los huevos a Santa Clara para que no llueva en su gran día, y las monjas aprovechan la materia prima para surtirnos con su buen hacer con los dulces.

Y llegando la Semana Santa no pueden faltar unas torrijas. Hay quien se atreve a prepararlas siguiendo la receta que se ha transmitido en la familia de generación en generación, pero si tú no eres precisamente un as de los fogones o directamente prefieres el sabor tradicional, no hay nada como los dulces que preparan las religiosas en los diferentes conventos que copan la geografía española. El take away también ha llegado a los lugares de culto, que han sabido adaptarse también a los nuevos tiempos que corren y eso incluye la pandemia. Llegar a una Iglesia, monasterio o convento y comprar a través del torno ya no es tan recomendable como antes, de ahí que esa rueda se haya convertido en un elemento 3.0: el ‘torno online’.

Toma buena nota porque, Hecho con Fe, es el lugar ideal donde sucumbir a tus antojos de dulce ya sea en Semana Santa, Navidad, o fiestas de guardar. Se trata de un marketplace creado, como bien reza la página web, para dar visibilidad en el comercio electrónico a la repostería conventual que se realiza en los obradores de los distintos monasterios de Sevilla. Y de la capital hispalense a cualquier lugar del mundo en un tiempo récord y con unos gastos de envío que siempre hay que tener en cuenta. Tradición, productos frescos y todo hecho de manera artesanal. ¿Te atreves?.

Aquí puedes encontrar, entre su amplia variedad de dulces, dos clases de torrijas, además de un original pack especial Cuaresma que incluye torrijas de leche, pestiños y rosquillos como novedad. De entre las torrijas hay además dos distintas, las que elaboran las religiosas del convento de Santa Ana, «jugosas, dulces y que alegran el alma», una oferta que ahora está temporalmente agotada. Y también las de leche que realizan las monjas del convento de Santa María la Real. Con una receta que se remonta al siglo XVII y que lleva azúcar, pan, leche, miel, canela y cáscara de limón, están consideradas «una joya de la repostería sevillana». A 6,75€ IVA incluido, cada caja contiene 8 unidades.

Caerás en la tentación

Si vas a caer en la tentación, más vale que ‘prepares tu alma’, porque tendrás que ser fuerte para no llevarte algo más que unas torrijas. Los precios van desde los 2,95€ que cuestan las magdalenas del convento de Santa María la Real, el producto más barato, al pack especial de Cuaresma de 22,36€.

Mazapanes, magdalenas, trufas, roscas de aceite, mermeladas…es mejor plantearse dejar la dieta y hacer nuestra particular ‘penitencia’ durante estas vacaciones, y luego retomar con más ganas que nunca la operación bikini, eso sí, después del Domingo de Resurrección.

Tendrás que hacerlo con más ganas que nunca. Debido a las restricciones sanitarias ya sabes que se han cancelado las procesiones, pero siempre puedes, sin salir de tu comunidad, ‘bajar’ el dulce llevando a cabo tu propio vía crucis, con una buena caminata por el campo.