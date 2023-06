Todas desearán estas sandalias: negras, cómodas y baratas

Es tiempo de sandalias y más ahora que hemos estrenado la nueva temporada estival. Nada mejor que las sandalias negras, cómodas y baratas de Zara. Es todo un hallazgo porque son planas y combinan con todo lo que decidas ponerte durante este verano.

Negras, cómodas y baratas, las sandalias de Zara

Hablamos de la sandalia plana de tejido con efecto satinado. Llevan tiras finas con hebilla y también una tira trasera que la hace más especial. Verás que está acabada en punta redonda. Como hemos destacado, es plana y tiene una suela de sólo 3 cm, por lo que la comodidad está totalmente asegurada.

Entre sus características, los materiales a destacar del zapato son el corte de 100% poliéster, la suela de 100% poliuretano termoplástico, la plantilla de 85% poliéster y 15% poliuretano.

Cómo cuidamos estos zapatos

Desde zara apuntan que acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos. Siempre que sea posible, intenta usar productos respetuosos con el medio ambiente.

En este caso, las sandalias no pueden lavarse, no deben sumergirse en agua, no usar lejía / blanqueador. Los zapatos de Cuero/Charol/Antic. Deben limpiarse con trapo de algodón seco.

No debe plancharse y el ante/Nobuck/Serraje entonces hay que limpiarlos con cepillo suave o esponja dura. Mientras que no deben limpiarse en seco no tampoco usar secadora. según Zara, los materiales Ante/Nobuck/Serraje se pueden proteger con sprays tratantes o repelentes de polvo (hidrofugante para mopas).

Con que combinamos las sandalias

Con infinidad de prendas al ser negras y por esto van bien con todos los colores. tenemos variedad de camisetas de colores, el short en negro de 19,95 euros, la ropa interior, el bolso cesta perfecto para el verano que tiene un precio de 29,95 euros, los diversos vaqueros que hay en la web, además de vestidos y otras prendas con las que irás top.

Cuál es su precio

Las sandalias planas pueden comprarse en la web de Zara o bien tiendas físicas. Su precio es de 35,95 euros y las tallas a las que puedes acceder son de la 35 a la 42. De ahí que ya sepas qué tipo de talla es la tuya y lo compras ya.

Como ves, tienes variedad de opciones y desde la misma web puedes saber la disponibilidad de tales zapatos en Zara para que al ir ya sepas que está y no vayas en vano.