Tienes que probar este perfume árabe que huele a pistacho, malvavisco y peonía: tus amigas van a preguntarte cuál es

Esta temporada de otoño, los perfumes árabes vuelven a estar en el centro de las tendencias olfativas, destacándose por su intensidad, elegancia y exótica composición. Entre ellos, las fragancias cremosas y gourmand, como el pistacho, están ganando protagonismo por su calidez reconfortante y originalidad. En ese contexto, Khair Pistachio de Paris Corner, disponible en Fraganzi por 39,99 euros, se presenta como el perfume árabe que huele a pistacho, una joya asequible y exquisita.

Con una combinación única de notas dulces, frutales y amaderadas, este perfume unisex-femenino ofrece una experiencia sensorial envolvente, perfecta para acompañar los días frescos de otoño o disfrutar durante todo el año gracias a su versatilidad. El Khair Pistachio de Paris Corner es un Eau de Parfum de 100 ml que combina la suavidad de un helade de pistacho con un fondo limpio y reconfortante. Esta fragancia abre con una mezcla deliciosa y refrescante de pistacho, helado, bergamota, cardamomo, avellana y ron.

Cómo es el perfume árabe que huele a pistacho

Luego evoluciona hacia un corazón floral y frutal, con notas de pera, peonía, frambuesa, melocotón blanco, jazmín y geranio. Finalmente, la base de malvavisco, algodón de azúcar, haba tonka, crema batida y cedro ofrece una estela dulce pero equilibrada, ideal para el uso diario y para cualquier estación.

El perfume árabe que huele a pistacho

Fraganzi es una tienda especializada en fragancias selectas que se ha ganado una sólida reputación por su cuidada selección de perfumes árabes, nicho y de inspiración internacional. Su catálogo está diseñado para ofrecer diversidad, calidad y precios competitivos, haciendo accesible el lujo olfativo a un público cada vez más exigente.

Desde perfumes intensos con notas ambaradas y especiadas hasta fragancias frescas, florales o gourmand, Fraganzi apuesta por marcas que combinan creatividad, duración y estilo.

Entre sus propuestas más destacadas se encuentra la marca Paris Corner, una casa de perfumería con sede en Dubái que se especializa en fragancias potentes y sofisticadas, pensadas tanto para hombres como para mujeres.

Su perfume Khair Pistachio es un ejemplo perfecto de cómo una marca árabe puede ofrecer una fragancia occidentalizada, versátil y totalmente encantadora a un precio accesible.

Las características del perfume árabe que huele a pistacho

Salida cremosa y refrescante

Pistacho

Helado

Bergamota

Cardamomo

Avellana

Ron

La apertura es una deliciosa explosión cremosa, con el pistacho y el helado como protagonistas, equilibrados por la bergamota y el cardamomo, que añaden un toque especiado y fresco. La avellana y el ron redondean esta entrada con un matiz goloso y sofisticado.

Corazón frutal y floral

Pera

Peonía

Melocotón blanco

Frambuesa

Jazmín

Geranio

En el corazón de la fragancia, el frescor se transforma en suavidad frutal y floral. La combinación de pera y melocotón blanco ofrece una sensación jugosa, mientras que la peonía, el jazmín y el geranio aportan elegancia y ligereza.

Base dulce y envolvente

Crema batida

Malvavisco

Algodón de azúcar

Haba tonka

Cedro

El fondo es cálido, reconfortante y ligeramente empolvado, con una base dulce que recuerda a los postres más suaves, sin llegar a ser empalagosa. La haba tonka añade profundidad, y el cedro le da una nota final seca y limpia que equilibra la dulzura.

Aroma unisex y versátil

Khair Pistachio es un perfume diseñado para gustar tanto a hombres como a mujeres. Su versatilidad lo convierte en una opción perfecta para el día a día, independientemente de la estación del año. En otoño, su calidez abraza. En verano, su cremosidad y fondo limpio refrescan.

Perfume suave y limpio

A pesar de sus notas dulces y gourmand, el perfume árabe que huele a pistacho mantiene una sensación de limpieza, gracias al equilibrio entre sus acordes frescos y florales. Esto lo hace ideal para quienes desean un perfume dulce pero no invasivo, perfecto incluso para ambientes cerrados o entornos laborales.

¿Por qué elegir Khair Pistachio de Paris Corner?

Precio accesible: solo 39,99 euros por un Eau de Parfum de 100 ml.

Diseño de autor: combina calidad árabe con un enfoque occidentalizado.

Fragancia única: mezcla gourmand, floral y amaderada que no se encuentra en perfumes convencionales.

Duración y proyección moderada: ideal para el uso diario sin resultar excesivo.

Ideal como regalo: su carácter unisex y su aroma encantador lo hacen perfecto para regalar.

Consejos para conservar tu perfume en buen estado

Almacenamiento adecuado

Guarda el frasco en un lugar fresco, seco y sin luz directa. El calor y la luz solar directa pueden alterar la composición del perfume.

Evita almacenar perfumes en el baño, ya que los cambios de temperatura y humedad pueden degradar el aroma.

Cierra bien el frasco

Asegúrate siempre de cerrar el tapón correctamente después de cada uso para evitar que se evapore o se oxide.

No agites el perfume

A diferencia de otros productos líquidos, los perfumes no deben agitarse, ya que puede alterar su estructura química y afectar su duración.

Usa en zonas adecuadas del cuerpo

Aplica el perfume en zonas con buena circulación sanguínea como muñecas, cuello y detrás de las orejas. No frotes el perfume una vez aplicado, ya que esto rompe las moléculas aromáticas.