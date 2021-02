¿Tienes la autoestima baja? consejos para quererte más

Si has notado que tienes la autoestima baja, entonces debes hacer determinadas acciones para quererte más y pisar fuerte. En un mundo donde todo es inmediatez y ser el primero en casi todo, la seguridad es un bien preciado. Aquí unos consejos para quererte más.

Creer en tu misma te llevará a superar muchas cosas y a conseguir aquello que te propongas. ¿Empiezas hoy mismo?

Signos de la autoestima baja

No creer en uno mismo

No verse capacitado para realizar x cosas.

Siempre mirando defectos y no las fortalezas.

Tener estrés y ansiedad más veces de las que deberías

Sentimiento de culpabilidad diversas veces

No confiar en uno mismo ni en las capacidades que se pueden tener.

Compararse con los demás y pensar que ellos son mejores.

Tener miedo al fracaso y a equivocarse.

Tener pensamientos negativos de manera exagerada

No valorar aquello que tenemos

Tener una imagen distorsionada de nosotros mismos.

No saber aceptar las críticas

No cultivar la mente

Tener pensamientos repetitivos muchas veces

No acabar de superar algo que hace tiempo paso y nos colapsa y no nos deja avanzar

No saber controlar los pensamientos ni las emociones

Establecer metas que no se pueden alcanzar y no son realistas

Tener carencias y hasta pensar en ser muy débil en muchas situaciones

¿Qué hacer para querernos más?

Conocer tus fortalezas

A estas alturas, ya sabes de sobras cómo eres. Así que conocer y potencia tus fortalezas porque te harán ser más fuerte. Y esto crea seguridad y garantiza superar una autoestima baja que ahora está por los suelos por determinadas circunstancias. ¡Lo lograrás!

Aceptarnos tal como somos

Querer ser como otra persona es un error. Lo lógico es que potenciemos nuestra personalidad, sea en aquello que creemos, en cómo nos vestimos, en la manera de ver la vida… y aceptarnos como somos porque esto es el inicio de conocernos y de descubrir que somos fantásticas. Esto nos hace aumentar nuestra seguridad y ayuda a ser mejores cada día.

Controlar las emociones

Y los pensamientos para vivir mejor y adquirir seguridad en uno mismo. Así hay muchas cosas que podemos hacer para controlar lo que pensamos y sentimos, aunque no siempre es fácil. Para esto está la meditación y el mindfulness, un entrenamiento con nuestros pensamientos que nos ayuda a estar bien con nosotros mismos.

Pensar en positivo

Si siempre pensamos que tal y tal cosa no va a salir, entonces estamos abocados al fracaso. No es una regla establecida, pero es mejor pensar en positivo para atraer esos pensamientos que necesitamos para que nuestra autoestima sea cada vez más superior.

Envuélvete de naturaleza

Uno de los ejercicios que podemos hacer para adquirir confianza y dejar de un lado la autoestima baja es confiar en la naturaleza. En rodearnos de verde, ir a andar por la montaña y dejarnos llevar por la sostenibilidad que tantas cosas buenas nos trae.

Metas alcanzables

Otra de las cosas que recomiendan los psicólogos son las listas sobre acciones y pensamientos. Es decir, establecer una lista de objetivos, que sean alcanzables y reales, para poderlos ir superando. Esto nos genera confianza, porque vemos que podemos hacer más cosas de las que pensamos.

Nos medimos, nos retamos, superamos metas y esto nos gusta. Así adquirimos confianza, superación y también vemos que somos capaces de hacer aquello que nos habíamos propuesto. Esto puede ser acabar un curso, hacer cada ejercicio, acabar con una dieta, bajar de peso, meditar a diario, etc.

Las críticas constructivas son buenas

Con el fin de querernos más, podemos hacer críticas constructivas con nosotros mismos. Pues está claro que no todo lo hacemos bien. Así es normal aprender de los errores para seguir adelante. Todo esto es para ganar, mejorar, avanzar, no estancarnos, y a la larga veremos cómo aprendemos a encajar las críticas de forma que no te afecten.

Escribir un diario

No es cosa de la niñez. Los profesionales también recomiendan escribir un diario en el que expresar nuestros sentimientos y pensamientos. O aquello que nos va pasando por la cabeza. Especialmente los miedos, y también cómo poder superarlos. Anotar nos permite volcar aquello que sentimos en un papel. Y es mucho más fácil para desahogarnos.

¿Qué hay bueno en tu vida?

Mucha cosas. Así que empieza a pensar en ello, e incluso haz una lista de todo aquello positivo que encontramos en nuestra vida. Es un ejercicio que podemos hacer a diario, quizás al levantarnos o bien a la hora de ir a dormir.

Es una especie de agradecimiento que nos hace ver que somos afortunados con todo aquello que tenemos (y no hablamos solo de lo material, claro), y que debemos dar las gracias por ello cada día. Pues seguro que muchas cosas se habían quedado ahí casi desapercibidas y muchas veces ni nos habíamos parado a pensar en la importancia de todo ello.