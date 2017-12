Érase una vez una guapa joven llamada Paula Echevarría que comenzó a perfilarse como una ‘it girl’ del panorama nacional. Su gran atractivo en las redes sociales fue su amor por las prendas de la ‘pronto moda’, que hacían las delicias de sus fieles seguidores en la red. Joven, guapa y famosa, todas las fans de la Paula copiaban su estilo ya que, la ropa con la que posaba en sus ‘originales imágenes’, estaba, en la mayoría de ocasiones, al alcance de su bolsillo. El fenómeno Paula fue creciendo y, con él, aumentó el valor de su vestidor. De Zara a Gucci, la estrella de la televisión presumía de looks imposibles (no por su estilo, sino por su precio). Una realidad desalentadora para sus seguidoras que parece haber llegado a su fin.

De la ficción a la realidad. Paula parece haber vuelto a sus orígenes ya que, ayer, la actriz de Velvet compartía uno de sus últimos modelitos en la red, donde aparece con un llamativo y exclusivo chaquetón diseñado por Gaston y Daniella para The Extreme Collection (189 euros), una de sus firmas favoritas, unos jeans de J Brand para Cool the Sack (250), botines estilo cowboy firmados por Alpe (90), anillos de Luxenter (100 euros aprox.) y un bolso de Louis Vuitton (2.780).

Hoy en el blog.. 💥.. #TrasLaPistaDePaula #ElleBlogs @elle_spain @theextremecollection @alpewomanshoes @coolthesack @primarkpr.es @luxenteroficial @stradivarius Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 1 de Dic de 2017 a la(s) 1:50 PST

Un look que podría haber pasado totalmente desapercibido en su timeline. Sin embargo, en el espacio de moda en el que escribe diariamente, la ex de David Bustamante ha dado un pequeño detalle que, en Instagram ha preferido obviar y ocultar a sus más de 2 millones de seguidores.

Parece que presumir del jersey de cuello alto de Primark no entraba dentro de sus planes. Y es que, la guapa actriz ha decidido esconder de manera estratégica la etiqueta de la prenda más barata de su outfit. Paula se ha entregado nuevamente al gigante del ‘low cost’ irlandés con un jersey negro cuello cisne, una prenda disponible en su nueva colección por un precio aproximado de 10 euros.

Aunque el top de Primark fue la única pieza que prefirió no mostrar en su Instagram, esta no ha sido la única prenda asequible en el estilismo de Paula. La intérprete ha vuelto a demostrar, como hizo en numerosas ocasiones, que es capaz de combinar prendas de lujo y otras mucho más asequibles con una facilidad asombrosa. Algo que podemos encontrar precisamente en su último look, en el que, además de sus lujosas piezas y del jersey de Primark, también ha incorporado un bonito sombrero de Stradivarius de tan solo 19,90 euros.

Paula vuelve a abrir nuevos horizontes para sus ‘followers’ que, como aseguran en algunos de los comentarios que dejan en sus posts, se ven obligados a entregarse a las copias para poder vestir como la celeb del momento.