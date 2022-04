Los tacones azules de Pull&Bear con tacón de 5 centímetros para darlo todo hasta la madrugada

De diferentes colores, son las sandalias que debes llevar este verano. En concreto, los tacones azules de Pull&Bear son lo más porque tienen unos 5 cm y por esto van bien para llevar por la noche o en una fiesta.

Y si quieres otro tono, nada mejor que hacerte con otro color. Te damos algunas de las características de estas sandalias que serán las triunfadoras de la temporada que ya ha empezado.

Cómo comprar los tacones azules de Pull&Bear

Son las sandalias de tacón disponible en varios colores. Están compuestas por tiras finas en el corte y, como hemos especificado, su altura de tacón es 5.5 cm. Así puedes ir más cómoda que cuando llevas esos taconazos y te es mucho más complicado acabar la noche sin el particular dolor de pies.

Con estas te aseguras que las llevas con todo pero que no te cansarás tanto. Además va bien con todo lo que lleves al ser dinámicas y flexibles.

Cuál es su composición

En concreto, estas sandalias están confeccionadas en 100% poliuretano mientras que la suela es de 70% poliuretano termoplástico y un 30% poliuretano. Entre sus cuidados, aconsejan no lavar, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpiar en seco, no usar secadora ni tampoco sumergir en agua.

En colores realmente primaverales

Estas sandalias están en variedad de colores. Así desde el azul que va bien con vestidos blancos y muy veraniegos al naranja, color de la temporada; el verde te lo pones con jeans y camisetas del mismo color, o en crudo, ese tono que va bien con todo, desde shorts a faldas. Mientras que el negro es el color de vestir, por esto si lo elijes, te lo pones con monos del mismo color y hasta para fiestas, eventos y como invitada de boda.

En la web de Pull&Bear

Las sandalias de tacón y tiras tienen un precio de 22,99 euros y según el color quedarán unas u otras tallas. De esta manera, ya sabes donde puedes comprar estos zapatos que están llamados a ser la mejor opción para la temporada estival.

Pues son muchas las razones que permiten comprarlas. Por un lado, el precio tan especial, sus diversos colores donde poder elegir muchas opciones y ese tacón que es justo el que necesitamos para estar más cómodas allá donde vayamos. No te las pierdas, y cómpralas ahora mismo en la web de Pull&Bear.