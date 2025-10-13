Soy modelo y este es el truco de belleza que te hará lucir espectacular: di adiós a los labios secos

Los labios son una parte del rostro que dicen mucho sobre cada uno. Hay que cuidarlos para tenerlos relucientes, sanos y sin fisuras. Los cambios meteorológicos son, muchas veces, las causas de que esta zona está mucho más reseca. Pero puedes decir adiós a los labios secos con determinados hábitos. Siempre hay que pedir consejo a los profesionales para conseguir un efecto wow.

De todas maneras, destacaremos el truquillo que nos deja la modelo Lizi.p. se queja que ningún labial le favorece y aconseja probar Contour o broncer + tu corrector= tu labial nude perfecto. Hay diversos comentarios de usuarias que quieren probarlo y otras tienen sus dudas. Es verdad que los labios quedan mucho más gruesos, bien maquillados, aunque no sabemos si realmente menos secos. Según Primor, hay que centrarse en que la piel de los labios es especialmente fina y delicada en comparación con la del resto de zonas del cuerpo, por lo que requiere una mayor atención y un cuidado específico. Es en las estaciones en las que el clima es más extremo, como el invierno o el verano, cuando los labios se vuelven más frágiles y tienden a resecarse y agrietarse con mayor facilidad.

Adiós a los labios secos: trucos para tenerlos mejor

Una de las principales razones que dan lugar a este problema, es que los labios carecen de melanina, el pigmento que protege las células de la piel de los efectos negativos de los rayos UV. Por eso, es fundamental mantenerlos hidratados y protegidos, incorporando en nuestra rutina de cuidado diaria bálsamos labiales que contengan ingredientes humectantes y protección solar.

Según el equipo cosmetológico de la firma You Are The Princess. «Conviene utilizar barras hidratantes, cremas o sérums especiales. El bálsamo labial es uno de los cosméticos imprescindibles en el neceser de la mayor parte de la población mundial. Y es que, sin importar el sexo o la edad, llevar un bálsamo de labios que repare los daños y reconforte resulta básico».

Hay más cosas que se pueden hacer. A la hora de cuidar nuestra boca, la exfoliación suele ser la gran olvidada, a pesar de su importancia. «Sirve para eliminar las impurezas y células muertas de la piel de los labios y también favorece su nutrición», explican los expertos. Hablan de “realizarla una vez a la semana o cuando notemos la piel muy reseca. Siempre y cuando los labios no estén inflamados o irritados, una ligera exfoliación mecánica ayuda a suavizar y eliminar las molestas cutículas. Además, el contorno de los labios parece más definido y el pintalabios dura más».

Contra los labios secos

Cicaplast labios de La Roche-Posay

Hablamos de un bálsamo labial perfecto para proporcionar a tus labios y zonas agrietadas, secas e irritadas una reparación y alivio inmediato. Este innovador producto crea una barrera protectora que aísla tus labios de las agresiones externas, restaurando la salud de tu piel labial.

Su fórmula concentrada en Panthenol, conocido por sus propiedades calmantes y reparadoras, brinda un alivio inmediato, mientras que los MP-Lípidos, un activo prohidratación, trabajan en reparar la barrera protectora de la piel en todas sus dimensiones. Además, cuenta con un 10% de manteca de karité que refuerza aún más la función protectora de la piel.

Bálsamo labial Apivita

Con propóleo ofrece una hidratación en profundidad y ayuda a reparar los labios secos y agrietados. Ideal durante el invierno. Alivia instantáneamente la sensación de incomodidad, ofrece propiedades antisépticas y restauradores gracias al aceite de propóleo e hidrata y suaviza los labios gracias al aceite de oliva, cera de abeja, manteca de cacao, manteca de karité, aceite de ricino y ésteres de jojoba.

Adiós las arrugas de los labios

Según la web especializada Medline Plus, las arrugas son pliegues en la piel que se dan a raíz de los cambios por el envejecimiento. Cabe destacar que existe un nombre científico, que es ritides.

«La exposición frecuente o prolongada a los rayos solares provoca la aparición precoz de arrugas y zonas oscuras en la piel (manchas por la edad). Así como también la exposición al humo del cigarrillo también puede hacer que la piel se arrugue con más rapidez», aclara el mencionado sitio.

Dentro de las acciones menos invasivas para el organismo, y que pueden contribuir a evitar la aparición de arrugas, principalmente las de los labios, que son las menos estéticas, es tener una hidratación adecuada, que según el estudio Importancia del consumo de agua en la salud y la prevención de la enfermedad: situación actual debe ser de entre dos y tres litros por día para las personas adultas, y utilizar protector solar, renovándolo cada dos horas, y esto ayudará a contar con un aspecto saludable de la piel.