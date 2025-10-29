Soy manicurista y aconsejo esta forma de uñas a mis clientas si quieren ser las más elegantes

La forma de las uñas dice mucho de mis clientas si quieres ser la más elegante debes hacer caso de la manicurista. Es importante estar pendientes de una buena manicura que puede acabar siendo el elemento que nos acompañará en estos días. Un cambio de tendencia en la forma de ver nuestras manos que debemos empezar a ver llegar y que dice mucho de nosotros. Esta carta de presentación puede convertirse en algo esencial en estos días que tenemos por delante y que serán esenciales.

Estamos viviendo unos días en los que quizás descubriremos lo mejor de un cambio de tendencia que puede llegar a nuestras manos. Las formas de nuestras uñas dice mucho del cuidado que le damos a las mismas. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de estar muy pendientes de este elemento que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Los expertos no dudan en aplicar una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales. Esta forma de uñas puede ser la que estés necesitando.

Si quieren ser las más elegantes

La elegancia es algo innato que puede acabar siendo el elemento que nos va a afectar de lleno, de una manera que quizás desconocíamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Sin duda alguna, las uñas son una buena carta de presentación para hacer realidad un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Habrá llegado ese momento de poner sobre la mesa algunas situaciones inesperadas que pueden acabar siendo esenciales en estos últimos días.

Esta manicura que nos hacemos en contadas ocasiones y que puede acabar siendo un elemento esencial para hacer realidad estos cambios que queremos pueden ser básica. Es importante estar pendientes de una situación del todo inesperada y que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días.

Estas uñas que queremos descubrir no sólo son un placer para aquellos que descubren un elemento que puede ser clave en estos días que tenemos por delante. Un cambio que tiene que ver con la forma de nuestras uñas, para mostrar una elegancia que puede ser innata.

Aconsejo esta forma de uñas a mis clientes

Una buena manicurista siempre pensará en lo mejor para sus clientas, empezando por la forma de unas uñas que debe tener una serie de cualidades principales. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de darle algunos detalles esenciales a nuestra manicura.

Tal y como nos explica la experta Anadeana hay una serie de tipología de uñas que debemos tener en cuenta, en función de cómo sean nuestras manos.

Dedos cortitos: uñas almendradas u ovaladas. Esta tipología de dedos acepta dos variantes de uñas que harán que vuestros dedos parezcan, visualmente, más largos. En ambos casos no os paséis con el largo ya que las uñas pueden quedar descompensadas respecto a los dedos. Un largo medio será suficiente. Forma de uñas almendrada: la forma almendrada se consigue limando los laterales hacia los lados y redondeando la punta. Si tenéis las uñas quebradizas rehuid de esta forma ya que no es muy resistente. Forma de uñas ovalada: esta forma se consigue limando la punta de la uña en forma de huevo y siempre hacia los lados. Esta forma es muy elegante y femenina.

Dedos gorditos: uñas redondas. Forma de uña redonda: se consigue siguiendo la forma natural del dedo y limando los bordes de manera redondeada. Es la forma más común ya que además de ser cómoda es la que menos se rompe y se enganchan. Los dedos se verán mucho más finos y delgados.

Dedos largos y finos: uñas cuadradas o semi cuadaradas. Uña cuadrada: se consigue limando en recto el largo de la uña y dejando las aristas vivas. Uña semi cuadrada: al igual que las uñas cuadradas se debe limar el largo de la uña en forma recta pero esta vez dándole forma redonda a las aristas. En ambos casos debéis tener cuidado ya que se enganchan fácilmente. Además el largo de la uña no debe ser muy exagerado más o menos un milímetro sobrepasando las yemas de los dedos. Con estas formas potenciaréis ese aspecto esterilizado de vuestra mano.

De esta forma conseguiremos tener la mejor manicura posible, en función de nuestras manos y la forma de unas uñas que puede acabar siendo una carta de presentación que debemos tener en cuenta en estos días que tenemos por delante. Hazte con las mejores uñas posibles con algunos detalles que pueden acabar siendo claves.