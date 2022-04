Sara Carbonero tiene las dos prendas con las que triunfarás esta primavera

Sara Carbonero se ha convertido en todo un icono de estilo. No solo a través de las redes sociales, sino también cada vez que hace una aparición pública. La comunicadora ya ha demostrado cada vez que tiene la oportunidad que la moda es una de sus grandes pasiones. Sin ir más lejos, junto a su amiga y comadre -como se llaman cariñosamente-, fundaron en 2015 su propia firma de ropa llamada Slowlove. De hecho, hace tan solo unos días las periodistas viajaban a México para poder rematar la nueva colección de ropa que estamos deseando de ver.

No hay ocasión en la que Carbonero no triunfe con sus looks y, prueba de ello es que son varias las usuarias las que no dudan en preguntar dónde se compra las prendas que lleva para así poder imitarla. Revisando sus últimas fotografías de Instagram hemos dado con dos prendas que nos van a ayudar a tener un fondo de armario la próxima primavera. ¡Qué maravilla! ¡Gracias Sara!

La presentadora radiofónica de Qué siga el baile luce en uno de sus posts una camiseta blanca de manga corta. Un diseño que, desde luego no puede faltar en nuestro vestidor, ya que nos evitará más de un quebradero de cabeza a la hora de buscar modelito.

Por tan solo 12, 95 euros puede ser tuya porque hemos encontrado una muy similar a la que tiene Sara en Zara. Se trata de una camiseta amplia confeccionada en algodón 100% de cuello redondo y mana corta. Además, como detalle cuenta con un bolsillo de plastrón en delantero.

Si quieres dar otro aire al outfit puedes optar por comprarla en otros colores: azul grisáceo o negra. En cuanto a las tallas, la firma de Amancio Ortega propone desde la XS hasta la XL y dependiendo del estilo que quieras darle puedes coger una talla más a la que usas para lucirla más overisze.

Para completar este estilismo, Carbonero ha optado por un tejado claro. Sin duda, otra de las prendas que son un verdadero must. En Mango hemos dado con un diseño muy similar al que luce que se llama jeans bootcut de tiro alto – REF. 27001113-SIENNA-LM-, que cuesta 25,99 euros y lo hay disponible desde la talla 32 hasta la 52 e icluso en diferentes tonos: azul claro, blanco, beige, gris, negro y azul oscuro.

No cabe la menor duda de que, pese a que estos diseños son de lo más básicos, nos pueden apañar la primavera y no solo la que viene, sino el resto porque jamás pasarán de moda. Lo mejor de todo es que este conjunto lo podemos combinar tanto con unas míticas Converse, unas botas cow-boy -también tendencia una temporada más-, e incluso unas sandlias de tacón para darle un toque más elegante y sofisticado.