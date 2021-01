Si no te gusta el roscón deberías probar la deliciosa versión francesa de este dulce tradicional navideño

No hay Navidad completa si en nuestros hogares no hemos disfrutado de un buen roscón de reyes en nuestra mesa. Esto es al menos lo que piensan muchas personas cuando se trata de disfrutar de las bondades culinarias propias de estas fechas. Sin embargo, y aunque existen roscones de todos los tipos (con crema, con nata, clásicos…) crece el número de amantes de la Navidad a los que no les gusta el tradicional círculo de bizcocho con frutas escarchadas y se entregan al sabor de otros postres típicos de esta temporada. Uno de ellos, muy desconocido en España, pero con una gran vinculación a nuestro roscón es el Galete des Rois o la torta de reyes. Un bollo con el que se celebra el día de Reyes en Francia. Tanto en la fecha clave de la llegada de Sus Majestades de Oriente, como en todo el mes de enero se puede encontrar este dulces en todas las panaderías de Francia.

El origen del Galette de Rois se sitúa en la Corte de Luis XV, rey de Francia. Allí, según cuenta el portal Explore France, el cocinero real quiso entregar un regalo a su monarca. Debía ser algo nuevo y exquisito, por eso ideó la idea de meter en uno de sus roscones, elaborado con una galleta de hojaldre rellena de pasta de almendras, una joya que quería obsequiarle. Tanto le gustó esta iniciativa que el propio rey repitió la fórmula entre la aristocracia. En el S. XVII llegó a España donde se generalizó entre toda la población sin tener en cuenta la clase social. Sin duda una historia que nos acerca al país vecino, aunque algunos consideran que su origen es incluso anterior (de la Antigua Roma). Lo más emotivo de la tradición gala es que el niño que encuentra el haba dentro del hojaldre se convierte en rey por un día.

Con mermelada, con crema frangipane o la versión más consumida rellena de crema de almendra, este postre también es muy conocido en otros países de Europa como Luxemburgo o Bélgica.

Receta de Galette des Rois

Ingredientes (para 4/6 personas)

2 masas de hojaldre

100g de almendras en polvo

75g de azúcar

2 huevos

50g mantequilla blanda

Una gotitas de almendra amargo

Un haba

Preparación (15 min):