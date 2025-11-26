El mes de noviembre está siendo muy intenso para la Familia Real, cargado de compromisos de gran importancia y de actos con relevancia internacional. A pocos días de que comience diciembre, don Felipe y doña Letizia han ejercicido de anfitriones del presidente de Alemania y su esposa, que se encuentran de visita oficial en nuestro país.

Un viaje de Estado que se ha producido dos años después de que Sus Majestades visitaran Alemania y en cuyas primeras horas hemos podido ver la buena sintonía entre la Reina Letizia y la primera dama germana, Elke Büdenbender, cuya historia personal es muy llamativa. La esposa del presidente procede de una familia humilde pero, gracias a su constancia y esfuerzo acabó convertida en jueza. Por un problema de salud tuvo que someterse a un transplante de riñón que le donó su marido.

Los Reyes en el Palacio Real. (Foto: Gtres)

Ha sido poco antes de las 12:00 cuando ha tenido lugar el recibimiento oficial en el Palacio Real, justo antes de una reunión entre el presidente y el Rey Felipe y del almuerzo que los Reyes han ofrecido en el Palacio de la Zarzuela para sus invitados. Por la noche se celebrará una cena de gala en el Palacio Real, donde tanto la Reina como la primera dama vestirán de largo, como marca el protocolo.

El look de la Reina Letizia

En esta ocasión, la Reina Letizia ha confiado en el que está considerado uno de sus colores preferidos, el rojo. Un tono que le favorece mucho y que además está asociado con uno de los colores de la bandera nacional. La esposa de Felipe VI ha lucido un vestido de manga larga y escote redondo con falda asimétrica hasta el tobillo. Se trata de una prenda de la firma The 2nd Skin que ha combinado con unos zapatos de tacón de estilo kitten heel de la firma Magrit a tono con el diseño. También ha llevado una preciosa capa negra con cuello de pelo para resguardarse del frío de estos días en la capital.

La Reina con la primera dama de Alemania. (Foto: Gtres)

En cuanto a las joyas, la Reina Letizia ha elegido su inseparable sortija de Coreterno y unos originales pendientes de piedras de colores de la firma española Dime Que Me Quieres. La esposa del Rey Felipe VI ha llevado el cabello suelto y ligeramente ondulado, con una diadema fina que le permitía apartarlo del rostro.

El discreto estilismo de la primera dama

En el caso de la esposa del presidente de Alemania, Elke Büdenbender se ha decantado por un conjunto de vestido y abrigo en tono crudo de silueta recta y botonadura sencilla. Lo ha combinado con unos zapatos de tacón cuadrado en color negro. Una elección perfecta para este primer acto de un viaje que busca estrechar las buenas relaciones entre ambos países.

Detalle del estilismo de la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

Últimos actos de la semana

En principio, los actos relacionados con la visita de Estado del presidente alemán y su esposa a España son los últimos compromisos oficiales de los Reyes don Felipe y doña Letizia esta semana. Habrá que esperar al viernes para que la Casa de S.M. el Rey confirme la lista de actividades para la primera semana de diciembre, ya en la cuenta atrás para un nuevo reencuentro con la princesa Leonor y la infanta Sofía, esta vez, por Navidad.