Fue hace escasos cuatro días cuando el príncipe Hussein y la princesa Rajwa de Jordania dieron la bienvenida a su primera hija en común, haciendo a su vez abuelos primerizos a los reyes Rania y Abdalá II de Jordania, quienes se han mostrado muy contentos con la noticia. «El Príncipe Heredero llama al oído a su hija recién nacida, la princesa Iman Bint Al Hussein. Que Allah le bendiga y le conceda paz», fue el mensaje con el que la Casa Real hachemita hizo público a llegada de la criatura, a través de redes sociales. Unas palabras que acompañaron de un emotivo vídeo en el que se puede ver al príncipe heredero con la recién nacido en brazos, que ha recibido el mismo nombre de su tía, la segunda hija de los reyes.

Al margen de esto, la reina Rania también se pronunció sobre el nacimiento en su perfil de Instagram, donde reúne a más de diez millones de seguidores. La natural de Kuwait compartió una serie de fotografías y vídeos que capturan el momento en el que pudo mirar a los ojos a su nueva nieta. Unas imágenes que, en los últimos días, han copado infinidad de titulares por el estilismo que lucía, más allá de las felicitaciones por la buena nueva. «Alabado sea Dios por sus mayores dones. Has iluminado nuestras vidas con una nieta. Felicidades Hussein y Rajwa y que Dios llene vuestras vidas de bendiciones y satisfacciones», expresó la reina.

Para conocer a su primera nieta, Rania de Jordania optó por una blusa oversized de la colección Natura de Zimmermann en tono menta. Una prenda confeccionada en ramio con cuello clásico y mangas largas con puños abotonados, que combinó con unos pantalones de pierna ancha de la misma firma con bolsillos laterales y cinturón extraíble. Rania completó su estilismo con un bolso de mano de Fendi de la colección By The Way Boston, con detalles multicolor, que ya ha lucido en varias ocasiones.

Con todo, queda claro que Rania de Jordania sigue siendo un referente de estilo a pesar de los cambios en su vida personal, incluyendo su reciente rol como abuela. A lo largo de los años, la reina consorte de Jordania ha demostrado una habilidad innata para adaptarse a las tendencias de moda sin perder su esencia, manteniéndose siempre a la vanguardia. Rania ha cautivado con su sofisticación y buen gusto en cada una de sus apariciones en público, lo que le ha permitido ser considerada una las grandes inspiraciones internacionales cuando se trata de acertar como invitada – junto a la Reina Letizia, Máxima de Holanda o Kate Middleton-, a ojos de la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras, y de los expertos en moda.

La reina consorte Rania de Jordania, en Ammann. (Foto: Gtres)

Las elecciones de vestuario de Rania de Jordania combinan elementos tradicionales y contemporáneos, reflejando su compromiso con la modernidad y el respeto por la cultura jordana. Vestidos largos y vaporosos o trajes a medida, son algunas características constantes en el armario de la consorte.

Rania de Jordania vs. Rajwa: rivales en clave estilo

Pese a todo lo anterior, a Rania de Jordania es capaz de hacerle sombra, en clave estilo, una única persona: su nuera, Rajwa. La reina consorte de Jordania y la princesa Rajwa Al Hussein se llevan a las mil maravillas. Sin embargo, ambas se convierten en rivales mediáticas cuando se trata de analizar sus estilismos ya sea en actos oficial o no, ya que saben sacarle el máximo partido a cada prenda que se ponen. Pero solo mediáticas.

Rajwa y Rania de Jordania, en un evento en Amman. (Foto: Gtres)

Es importante matizar esto último teniendo en cuenta que no son pocas las veces que Rawja de Jordania y Rania han intercambiado prendas de ropa. La última, el pasado mes de febrero. Para conmemorar los 75 años de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Jordania, la reina Rania de Jordania estrenó una falda negra de vuelo que ya había lucido la princesa Rajwa un año antes. En aquella ocasión, la princesa la combinó con un suéter de punto en color blanco de manga corto y un bolso y zapatos a juego en color rosa. Rania, por su parte,optó por un estilismo más discreto, con un jersey gris y complementos también en negro.