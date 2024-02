Desde su boda en septiembre de 2022 con el príncipe Ghazi bin Muhammad, primo del rey Abdalá de Jordania, Miriam de Ungría se ha convertido en una más en la corte jordana. La madre de Boris y Beltrán de Bulgaria es ahora la princesa

Maryam Al Ghazi de Jordania y, como tal, participa en algunos compromisos oficiales, además de celebraciones familiares, como las recientes bodas de dos de los hijos de los reyes Abdalá y Rania, la princesa Iman y el príncipe Hussein.

El pasado fin de semana, Miriam de Ungría acompañó a su marido a un importante acto en la ciudad de Gerasa, donde se inauguró la iglesia ortodoxa de los Tres Jerarcas. El príncipe Ghazi tiene un papel destacado en la Familia Real, de hecho, ejerce como asesor del rey Abdalá en cuestiones religiosas y culturales, por eso ha sido él el encargado de acudir a este acto. Miriam de Ungría no ha dudado en acompañarle en el que ha sido, que sepamos, su primer compromiso oficial junto a su marido, más allá de las bodas de los hijos de Rania y Abdalá o las celebraciones por el Jubileo de plata del monarca, más recientemente.

Miriam de Ungría con su hijo Boris. / Gtres

Miriam de Ungría, la gran protagonista

El acto en cuestión formaba parte de un plan por parte del Gobierno jordano y la Casa Real para que el país sea ejemplo de coexistencia pacífica en términos religiosos en un momento complicado a nivel mundial.

HIS BEATITUDE OPENS THE CHURCH OF ‘THE THREE HIERARCHS’ IN DIBEEN IN JORDAN#jerusalemPatriarchatehttps://t.co/VnavsNUxtm pic.twitter.com/RrpHWibBtW

— Jerusalem Patriarchate (@JPatriarchate) February 20, 2024