Raise up leggings: los leggings de Oysho que te harán uno glúteos de infarto

Si la naturaleza no te ha dado unos glúteos demasiado prominentes, no importan, cada una es distinta y tienes un cuerpo personalizado. Puedes hacer deporte y también ponerte los leggings de Oysho de la colección Raise up leggings.

Hay variedad de prendas para subir tus glúteos y además sientan siempre de maravilla. Te destacamos algunos de sus productos.

Colección Raise up leggings de Oysho

Es el caso de los leggins en color lila que brinda soporte y sujeción durante los entrenamientos más intensos. De largo tobillero con cintura siliconada para mayor efecto plano.

Pero lo mejor es que lleva un tejido moldeador define y estiliza sin restringir los movimientos. La estructura del tejido permite el paso de la humedad, para mayor confort durante el entrenamiento. Los hay de diversos colores y su precio es de 39,99 euros en diferentes tallas.

También tenemos el corto, que podrás llevar para estar más fresquita en tus diversos entrenamientos, por ejemplo, cuando sales a correr.

Son los leggings hot pant con cintura siliconada para mayor efecto plano. El tejido moldeador define y estiliza sin restringir los movimientos. Lleva detalle de laser cut en los acabados para evitar rozaduras y también el tejido de alta resistencia con protección solar UPF+40.

En color negro, lo tienes en la web de Oysho y a un precio de 29,99 euros en tallas que van de la XS a la XL.

Dentro de la misma colección, está el mono compressive raise up que brinda soporte y sujeción durante los entrenamientos más intensos de igual forma que el resto de productos de esta gama.

En este caso, este mono es estiloso, te ayuda a subir los glúteos por el efecto push up, lleva escote cruzado, espalda y cintura compresiva. Con un sujetador interior con copas extraíbles. La suerte es que es un tejido permeable al vapor de agua, de alta resistencia y con protección solar UPF+40.

Lleva varios tejidos y materiales como estructura del tejido permeable al paso del aire y la humedad para mantenerte seca y cómoda. 62% poliamida, 38% elastano, relleno de 100% poliuretano. El precio es de 49,99 euros y sus tallas son de la XS a la L. hay variedad de prendas en esta colección que permiten que puedas hacer deporte de la mejor manera y siempre con estilo.

Ya puedes tener tal colección en tu casa, comprando en la web de Oysho, de la manera más fácil y cómoda, sin tener que moverte.