Queratopigmentación, la cirugía de una secretaria del PSOE que ha alarmado a especialistas

Si hay una cirugía que ha hecho saltar las alarmas en los últimos días, es sin duda la llevada a cabo por Daniela Requena. La que fuera concursante de Pesadilla en el paraíso se sometió a una intervención para cambiar el color de sus ojos que hacía saltar las alarmas de todos sus seguidores, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una operación estética que puede conllevar grandes riesgos.

Este paso por quirófano nada tiene que ver con un tatuaje que introduce un pigmento en el globo ocular debajo de la membrana que cubre el ojo. Se trata de una intervención por la que se modifica el color de manera estética, pudiéndose cumplir así el sueño de tener los ojos claros para aquellas personas que los tienen marrones de nacimiento. Sin embargo, no todo es de color de rosas en cuanto a esta operación, motivo por el que tiene tanto cosas positivas como otras verdaderamente negativas.

Dentro de los factores más positivos de la conocida como queratopigmentación está el de corregir algunas irregularidades de la córnea, ya sean congénitas o adquiridas posteriormente, como cicatrices u opacidades que puedan suponer un problema de visión doble o fotofobia a quien las tiene. Sin embargo, estos efectos serían mínimos, ya que puede suponer un peligro el hecho de tocar una zona tan sensible, generando un sinfín de riesgos entre los que está la dispersión del pigmento, inflamación o infecciones que pueden poner en juego la visión del globo ocular. Es por ello que estas últimas connotaciones negativas hacen que esta técnica agresiva aún no esté regulada en todos los rincones del planeta, siendo muy pocas las personas que se someten a ella dentro de nuestras fronteras por miedo a sufrir estas alteraciones secundarias.

Sin embargo, poco o nada parecen haber importado esos riesgos a Daniela Requena, que nada más salir del reality de Telecinco optaba por dar un giro de 180 grados a su rostro que ha contado tanto con partidarios como con detractores. Y es que, era la propia secretaria de diversidad del PSOE de Valencia la encargada de mostrar el resultado a sus seguidores en Instagram, desvelando algunos detalles sobre la intervención en cuestión: «Esta operación, que dura 45 minutos y solo requiere anestesia local, la hacían en París, y cuando he visto que abrían sede en Madrid, me dije ‘este es mi momento’», comenzaba explicando, visiblemente contenta y probablemente sin llegar a imaginar que tendría tanta repercusión.

Ante la oleada de críticas que llovieron sobre su persona, a la periodista no le quedaba más remedio que volver a acaparar la primera plana para asegurar que se trataba de una decisión meditada durante mucho tiempo, habiendo sido ayudada por expertos que la aseguraron que no corría ningún riesgo: «Hay que tener mucho cuidado y a mí me daba miedo, pero ahora estoy feliz», confesaba, habiendo desembolsado en torno a 7.000 euros para ver sus ojos de color azul verdoso.