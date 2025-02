Punto Roma sorprende con el jersey que será el favorito de la temporada

El jersey que será el favorito de la temporada ya está en Punto Roma, una de las franquicias en las que podemos encontrar todo lo que necesitamos y más. La moda no entiende de tallas, ni de edades. Podemos conseguir un tipo de prenda de esas que destacan, invirtiendo lo menos posible en ella y consiguiendo una pieza de primera calidad. Si aún no conoces esta marca, es hora de que busques entre las rebajas los grandes chollazos de la temporada que quizás te saquen de más de un apuro.

Esta temporada un buen jersey no puede faltar de ningún armario. Necesitamos conseguir un tipo de prenda que puede acabar siendo la que marque una diferencia en nuestros looks. Sentirnos plenamente bien de la mano de una inversión que nos sacará de más de un apuro. Un buen básico para pasar este invierno en el que el descenso de las temperaturas puede ser fundamental. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en todo lo que nos está esperando. Una opción que realmente puede acabar siendo lo que marque un antes y un después.

Esta temporada descubre Punto Roma

Antes que nada, debemos conocer un poco más esta marca española: «Es una firma española que ofrece moda para todo tipo de mujer, con gran variedad de estilos, siempre con la máxima calidad y al mejor precio. Su central se encuentra en Mataró (Barcelona), ciudad de gran tradición textil. Las prendas abarcan desde la talla 38 hasta la 54 para que vestir a la moda no sea nunca un problema de medidas. Actualmente PUNT ROMA tiene una importante presencia en el mercado de la moda femenina, con más de 400 establecimientos de los cuales 210 están ubicados en España, Portugal y Andorra y más de 200 establecimientos distribuidos en unos 27 países. Todos ellos ubicados siempre en emplazamientos privilegiados. La firma controla el proceso de producción de cada pieza, desde su diseño hasta la presentación en la tienda, donde nada queda al azar. Cada etapa está pensada para satisfacer a sus clientas hasta en el último detalle. Las tiendas Punto Roma ofrecen a nuestras clientas una relación directa con la moda, mediante una presentación detallista, clara y ordenada de los distintos artículos expuestos. Nuestros establecimientos aportan el máximo de información sobre tendencias, coloridos y complementos, proyectando una imagen acorde con la temporada del momento».

Con alma española no debemos olvidar que estamos ante unos productos que son de alta calidad por un precio que puede ser de risa. Lo mejor de esta marca y por lo que, se ha hecho más conocido es por la amplia variedad de tallas que ofrece en estos últimos días.

Este es el jersey que será tu favorito

Punto Roma tiene una amplia gama de jerséis con pedrería que te darán luz a cualquier de tus looks. Es una forma de descubrir un tipo de prenda de esas básicas que no puede faltar en ninguna casa. Sin duda alguna, deberemos empezar a tener en cuenta que estamos ante un cambio radical que hasta la fecha no sabíamos que teníamos en mente.

Un armario cápsula, es decir, aportar por prendas que serán las más básicas posibles, pueden ser claves. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en estos cambios que hasta la fecha no hemos podido poner en práctica.

Ahora que estamos en rebajas, es el momento ideal para hacerse con unas prendas de esas que destacarán por encima de cualquier otra. Podemos conseguir una serie de detalles importantes que vemos reflejados en este jersey de Punto Roma.

Debe ser un color atemporal, en este caso, un negro que combina con todo tu armario. Acabará siendo el tono que mejor se adapte a nuestras necesidades y que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante en estos días que tenemos por delante.

La pedrería en el cuello lo convierte en un jersey tipo joya. Vas a poder descubrir de la mano de este tipo de pieza el arte de no llevar nada de nada de joyería. Unos pendientes de aro o de botón con brillos, pueden ser el único elemento que necesitamos poner en práctica.

Obtendremos un buen básico de la mano de una combinación de ingredientes que pueden acabar siendo los que nos acompañen en estos días. Descubre la mejor opción posible con este jersey. Con unos vaqueros, unos pantalones negros de oficina o cualquier prenda que tengas en tu armario te darán el estilo que necesitas.

Hazte con él con un descuento considerable. En temporada este jersey se vendía por 45 euros y ahora puede ser nuestro por sólo 29 euros. Un precio que nos asegura una pieza de primera calidad.