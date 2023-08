Primor y NYX te traen la colección de maquillaje más viral inspirada en Barbie

La muñeca más famosa ha vuelto a ponerse de moda y, como parte de la tendencia rosa que estamos experimentando, han salido a la luz todo tipo de productos que todos quieren para divertirse en sus hogares. Analizando el mercado, Primor y NYX te traen la colección de maquillaje más viral. Y sí, está inspirada en Barbie.

Es una de las mejores opciones disponibles siempre que quieras hacerle un regalo a tus hijos, sobrinos ¡o a ti misma! Veamos cuáles son sus mejores características.

Antes, hay que aclarar que se trata de una colección que consta de cuatro artículos; y que todos se venden también por separado.

Primor y NYX te traen la colección de maquillaje de Barbie

Barbie On the Go Paleta de Sombras

Tiene un precio de 17,95 euros. Las minipaletas de Barbie son un artículo coleccionable de los personajes Barbie y Ken. Tienen el tamaño de una tarjeta de crédito, incluyendo un mini gloss entre sus elementos. Te permitirán llevar el arte profesional contigo allí donde vayas, ideal para Barbie Parties.

Gracias a la brocha, podrás difuminar la piel para lograr sombras de ojos como las que hacen los expertos en make up.

Barbie Smooth Whip Lip Cream

Su precio es realmente asequible, por 8,94 euros, siendo un maquillaje ideal para encontrar el tono de tus sueños. Una edición limitada inspirada en la última película de la muñeca de Mattel. La crema labial mate Smooth Whip es uno de los productos más buscados, y está contemplada dentro de este artículo exclusivo.

Se obtiene un labial líquido mate cremoso, que proporciona un color vibrante basado en cada Barbie y Ken de las colecciones. Conseguirás que los personajes disfruten de una amplia gama de tonos para que sus aventuras sean más realistas y «humanas».

Barbie On The Go Cheek Paleta

Destaca su precio de 13,94 euros, en una minipaleta de dimensiones compactas, con dos coloretes y un iluminador fáciles de transportar en un neceser. Perfecta para llevar el arte profesional a tu próximo viaje. Los tonos vibrantes no te abandonarán mientras recorres el mundo.

Barbie Butter Lip Gloss

En este caso, destacamos el lip gloss, que tiene un precio de 7,95 euros. Prepárate para la fiesta de Barbie con este nuevo tono de edición limitada de su gloss de labios más vendido.

Color rosa, claro está. Es el pintalabios preferido de los fanáticos que asegura un brillo no pegajoso que se puede usar fácilmente, más allá de las circunstancias.