Un peto por menos de 15 euros: así son las ofertas de Mango Outlet

Si quieres ir la mar de estilosa tanto en primavera como en verano, entonces no te pierdas el peto por menos de 15 euros.

Están dentro de las ofertas de Mango Outlet donde encontrar siempre cantidad de gangas de diversos estilos.

No te pierdas este peto por menos de 15 euros

De un color amarillo pastel, es el indicado para esta estación del año, en particular para llevar solo o bien con camisetas interiores y chaquetas encima.

Diseñado en Barcelona, está confeccionado en 100% algodón, destaca por presentar un tejido de denim, con lavado bleached y lleva un diseño largo.

Es de estilo vaquero y tamaño mediano. Otros detalles son que presenta el escote recto, y los típicos tirantes ajustables de nudo que suelen llevar la mayor parte de petos de tales características. Es completo porque también tiene dos bolsillos de parche en la parte delantera y dos bolsillos de parche en la parte posterior.

Cómo debes cuidar esta prenda

Para que te dure más, especialmente si se trate de una prenda nueva y quieres que te dure más en el tiempo, entonces debes lavarla a maquina a máximo 30°c centrifugado corto, no debes usar lejía, y debe plancharse a máximo 110°c, no limpiar en seco y no puede usarse secadora.

Completa tu look

Para que vayas todavía más estilosa con este peto, entonces debes llevar muchas otras prendas y complementos que le van a la perfección.

Es la camiseta oversize en blanco de precio 9,99 euros gracias a las ofertas, la sandalia de tiras decorativa que tiene descuento y ahora sale a 22,99 euros, el bolso de hombro estampado en naranja de precio 15,99 euros, o el top de bikini en rosa fuerte que destaca por tener un precio de 11,99 euros gracia a las ofertas actuales que hay en la web.

En dos colores

La suerte de contar con esta prenda es que la puedes escoger en dos colores distintos. Por un lado el amarillo claro que es super primaveral, y por otro el azul claro que debes tener porque es el que va mejor con todo tipo de prendas y combinaciones.

Dónde se compra

Tienes el peto en amarillo por un precio irresistible. Si antes costaba 39,99 euros, luego pasó a 19,99 euros y ahora lo compras por 13,99 euros, gracias al descuento del 65% que tienes en este momento.

Lo mejor es que lo compras online y por esto es mucho mejor al no tener que moverte.