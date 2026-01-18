Ni verde ni amarillo: este es el color de corrector de ojeras que necesitas y dura horas

Normalmente las ojeras ofrecen un aspecto cansado y envejecen. Para que te veas algo más joven y con una mirada mucho más luminosa y bella, el corrector de ojeras es una de las soluciones temporales más usadas. En este caso, Under Eye Brightener, de Catrice, cuenta con varios colores, según el tono de tu piel para disimular esta parte de nuestro rostro.

Ahora está en descuento, y te sale por menos de 4 euros en Amazon. Un producto top, realmente destacado, que reduce visiblemente las ojeras para un aspecto fresco y descansado. Puedes elegir entre tres tonos diferentes y lo mejor es que este corrector de ojeras dura prácticamente todo el día, de esta manera no hacen falta retoques y lo tienes tanto para el trabajo como cuando vas a una fiesta o cena. Te contamos los distintos colores y algunas de las características de este producto.

El color de corrector de ojeras que necesitas

Los colores que puedes elegir para las ojeras en el producto de Catrice son 010 light rose y 020 warm nude. Siempre en función del tipo de piel que tengas para que quede perfecto y el corrector no se vea mucho más que la prebase del rostro que sueles aplicarte.

Las características del corrector de ojeras de Catrice

Resultados Instantáneos y Naturales

Es un corrector que ofrece un efecto iluminador inmediato, reduciendo visiblemente las ojeras para una mirada fresca y descansada.

Formulación Nutritiva

Lo encontramos enriquecido con Ácido Hialurónico y Manteca de Karité para un tratamiento hidratante que deja la piel suave y elástica sin parabenos, alcohol ni perfume.

Apto para Todos los Tonos de Piel

Gracias a su textura que se adapta al color de la piel, este corrector es perfecto para cualquier tono de piel, garantizando un aspecto natural y luminoso.

Compromiso Vegano y Cruelty-Free

Certificado por PETA, este corrector de ojeras es vegano y no ha sido probado en animales, reflejando el compromiso ético de la firma.

Fácil de aplicar

Con su práctico envase multipack, este producto es ideal para una aplicación diaria, asegurando una aplicación uniforme y duradera.

Los beneficios del producto

El Catrice Under Eye Brightener ha sido desarrollado específicamente para la delicada zona del contorno de ojos. Su fórmula de tono nude se difumina fácilmente, proporcionando un efecto iluminador instantáneo que reduce la apariencia de las ojeras y aporta un aspecto más despierto y radiante.

Por tanto, y gracias a la combinación de manteca de karité y ácido hialurónico, este corrector no solo ilumina, sino que también cuida la piel, proporcionando hidratación y suavidad para un acabado natural y duradero.

La clave del éxito del producto es realmente su efecto iluminador inmediato, ideal para un aspecto fresco y descansado.

Y además presenta una textura suave y cremosa, que se difumina fácilmente sin marcar líneas de expresión. Viene con fórmula hidratante, enriquecida con ingredientes nutritivos para cuidar la piel.

Ingredientes principales del corrector de ojeras de Catrice

Ácido hialurónico: conocido por su capacidad de hidratar en profundidad y rellenar la piel, proporcionando un efecto terso y fresco.

Manteca de karité: nutre intensamente la piel, evita la sequedad y mantiene la zona del contorno de ojos suave y elástica.

En general, se trata de un iluminador para la mirada con efecto inmediato, hidratación profunda y un acabado radiante para todo el día.

Cómo aplicar el corrector de ojeras que debes tener

Limpiar suavemente el área bajo los ojos.

Aplicar una pequeña cantidad del brillante instantánea para los ojos en su dedo anular.

Aplica suavemente el producto debajo de los ojos, concentrándose en las áreas más oscuras.

Dejar reposar el producto durante unos segundos antes de aplicar corrector o maquillaje.

En descuento

Este producto, que ya debes tener, tiene descuento según el color que elijas. En rosa claro, si antes costaba 4,69 euros, en este momento vale 3,90 euros, gracia al descuento del 17% en Amazon. También puedes buscar el producto en la web de Catrice y en otras webs de belleza para ver si tiene un buen precio, también dependiendo del tamaño en que lo compres.

La importancia del cuidado de la piel

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha señalado en distintos informes que el futuro del cuidado de la piel se orienta hacia productos híbridos entre cosmética y ciencia aplicada, capaces de ofrecer beneficios reales sin los riesgos de los tratamientos invasivos.

Mantenerse hidratada

Beber suficiente agua es crucial para mantener la piel hidratada desde el interior y evitar que se vea apagada.

Usa productos suaves

Opta por productos de cuidado de la piel suaves, sin fragancias artificiales ni productos químicos agresivos. Los productos naturales son una excelente opción para mantener la piel calmada.