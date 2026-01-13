Ni rojo ferrari ni manicura francesa: este es el color de uñas tendencia que está arrasando entre las más pijas

Este es el color de uñas tendencia que está arrasando entre las más pijas, no es ni rojo Ferrari no la manicura francesa. La manera en la que llevamos las uñas pintadas o no, dice mucho de nuestra personalidad. Estamos viviendo unos días en los que tocará estar preparado para estos cambios que serán los que nos afectarán de lleno en cuestión de looks. Este invierno está llegando con fuerza y nos anima a cuidar unas manos que acabarán siendo protagonistas.

Necesitamos descubrir lo mejor de una serie de elementos que, sin duda alguna, serán las que nos harán estar pendientes de este tipo de tendencias que llegan a nuestras manos. Podemos lucir una manicura que realmente destaque con la tendencia del momento, hecha en casa. Aunque, siempre contando con los consejos de los mejores profesionales que podemos tener cerca. Los expertos no dudan en exponer las últimas tendencias en redes sociales o en cualquier lugar en el que deseamos ver llegar una serie de cambios importantes en cuanto a moda se refiere, todo acabar siendo posible, de una manera o de otra.

Ni manicura francesa ni rojo Ferrari

Nuestras manos acaban siendo una carta de presentación, nos guste o no, estamos a merced de una serie de cambios destacados que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Llega un cambio de tendencia que puede convertirse en una realidad en estas últimas jornadas.

Ese rojo que hasta la fecha ha sido una de las tendencias que más se ha utilizado puede pasar a la historia. Aunque siempre acabará siendo el elemento que aportará mucha personalidad y estará asociado a una mujer elegante y sexy, siempre puede haber otros elementos que nos pueden acompañar en estas jornadas.

Buscamos una serie de elementos que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración en estos días en los que cada elemento puede ir de la mano de determinados cambios de tendencia. Parece imposible no pensar en unas uñas ideales y que no estén hechas con esa manicura francesa que traspasará fronteras.

Son tiempos de ir a por una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos darán más de una alegría del todo inesperada dejando atrás la manicura francesa y abriendo la puerta a nuevas posibilidades que serán claves en estos días.

Está arrasando entre las más pijas este color de uñas

Tal y como nos explican los expertos de Manicura24 hay una tendencia que triunfa y que podemos hacernos en casa o en manos de los mejores especialistas: «La particularidad de las uñas efecto terciopelo es su efecto aterciopelado y brillante que se consigue mediante el uso de esmaltes con partículas magnéticas, también conocidos como esmaltes Cat Eye u Ojo de Gato. Dichas partículas, al ser manipuladas con un imán especial, crean un efecto visual de profundidad y textura similar al terciopelo. Según la dirección en la que se mueva el imán alrededor de la uña, el efecto aterciopelado puede adoptar distintas formas, reflejos e incluso tonalidades».

Siguiendo con la misma explicación deberemos seguir con esos pasos que nos llevarán a obtener esta manicura que es una de las tendencias del momento:

Preparación inicial de la uña. El primer paso de dar la forma y el largo deseado a las uñas con una lima y dar porosidad a la superficie de la uña pasando el taco pulidor con suavidad. Antes de aplicar cualquier producto, es fundamental limpiar bien las uñas para eliminar impurezas. Seguidamente, aplica los líquidos preparadores Nailprep para eliminar la grasa natural de las uñas y Primer Ultra-Bond para aportar adherencia. Una vez secos (ambos se secan al aire rápidamente), es hora de aplicar una capa de base coat que, además de proteger la uña natural, garantiza una mejor adherencia del esmalte.

Elección del color velvet. Los tonos velvet pueden variar entre colores pastel como el lila, el verde o rosa, hasta opciones más glamurosas como el plateado, el dorado o el bronce. Para conseguir el mejor efecto velvet en uñas, elige un esmalte de la gama Cat Eye Velvet, que contiene las partículas magnéticas necesarias para el acabado aterciopelado único.

Aplicación del producto. Empieza aplicando el esmalte de forma uniforme sobre la superficie de la uña y utiliza el imán para dar mover las partículas magnéticas y dar el efecto deseado. Dependiendo de la orientación del imán, puedes lograr diferentes acabados y reflejos.

Creación del efecto metálico para el efecto aterciopelado. Para potenciar el brillo y la textura, coloca el imán en diferentes ángulos alrededor de la uña y experimenta con la luz. Este paso es clave para conseguir las uñas efecto terciopelo con el acabado que desees. Una vez hayas logrado el efecto que más te guste, seca las uñas en lámpara para curar el color y repite el proceso aplicando una segunda capa para mayor intensidad y cobertura del color.