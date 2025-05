Ni ‘pixie’ ni a capas: el corte de pelo para mujeres de más de 65 años que rejuvenece al instante

Esta temporada, el corte de pelo capas está dominando las tendencias de belleza, y no es casualidad. Ideal para mujeres de más de 65 años, aunque es para todas, se centra en el volumen, el movimiento natural y la frescura, estos estilos ofrecen versatilidad y un toque moderno sin demasiado esfuerzo.

Entre estos cortes se encuentra el Hush Cut, que se ha convertido en uno de los favoritos en redes sociales y salones de belleza. Inspirado en estilos coreanos y japoneses, este corte se caracteriza por capas finas, generalmente desde la altura de los pómulos o la mandíbula, que dan al cabello un aspecto etéreo y con movimiento. A diferencia de otros cortes en capas más marcadas, el Hush Cut mantiene un acabado más natural y difuminado, ideal para quienes desean volumen sin rigidez. Puede realizarse en melenas cortas, medias o largas, y se adapta bien tanto al cabello liso como ligeramente ondulado. Su nombre Hush hace alusión a ese aire silencioso y delicado que transmite el look final. Si estás buscando un cambio de look y un corte de pelo que no sea demasiado drástico, pero sí moderno, éste puede ser la elección perfecta.

Las características del corte de pelo de moda

Se caracteriza por presentarse en capas suaves y difuminadas que proporcionan volumen, ligereza y movimiento natural. Su nombre “hush”, que en inglés significa silencio suave, hace referencia al efecto sutil y delicado que proyecta.

Es una opción versátil, ideal para quienes desean renovar su imagen sin renunciar a la naturalidad. Sus características más destacadas son:

Capas ligeras

La base del Hush Cut está en las capas suaves, que se integran progresivamente al resto del cabello. A diferencia de los cortes, el Hush Cut crea una caída continua y armoniosa. Las capas suelen comenzar desde los pómulos o la mandíbula, favoreciendo el marco facial y suavizando los rasgos.

Versatilidad

Aunque luce especialmente bien en cabellos de largo medio a largo, también puede adaptarse a otros cortes. En todos los casos, el secreto está en la manera en que se trabajan las capas.

Volumen natural

Uno de sus grandes beneficios es su capacidad para aportar volumen sin rigidez. Al trabajar la textura desde la raíz hasta las puntas, el cabello adquiere un aspecto más suelto y con cuerpo.

Esto lo hace ideal para melenas finas o lacias que buscan mayor movimiento sin recurrir a peinados complejos o productos pesados.

Movimiento y fluidez

No importa si es pelo liso, ligeramente ondulado o texturizado, este corte logra que el movimiento sea natural y continuo, algo muy valorado en los estilos actuales que apuestan por la belleza auténtica.

Ideal para flequillos largos

Este corte de pelo puede complementarse muy bien con un flequillo tipo cortina o un flequillo largo desfilado que se integre con las capas del resto del cabello.

Poco mantenimiento

Una de las razones por las que el Hush Cut es tan popular es que no requiere peinados elaborados. Con un secado natural, texturizante o un difusor, se puede mantener el look sin esfuerzo, ideal para quienes prefieren la practicidad sin renunciar al estilo.

¿Cómo lograr este corte de pelo: Hush Cut? pasos a seguir

Para conseguir un verdadero Hush Cut, lo ideal es acudir a un profesional que tenga experiencia en cortes texturizados. Por ello, conocer los pasos te ayudará a comunicar mejor lo que deseas:

Define el largo base: puedes llevarlo en media melena, largo o incluso en formato bob suavizado.

Evalúa tu tipo de cabello y forma del rostro: el estilista ajustará las capas según tus rasgos y la textura de tu melena.

Capas progresivas: el corte se realiza con tijera para crear capas que se fundan entre sí, comenzando desde la altura del pómulo o la mandíbula.

Texturizado en las puntas: se aligera el cabello en las puntas para evitar volumen excesivo y crear un movimiento fluido.

Cuidados y recomendaciones para mantener el Hush Cut

Uno de los mayores atractivos es que no necesita un mantenimiento exigente, pero sí algunos cuidados para que conserve su forma:

Usa productos ligeros

Opta por champús y acondicionadores para cabello con volumen o textura.

Secado al aire o con difusor

Para mantener el movimiento natural, evita alisar el cabello completamente.

Protección térmica

Si usas calor, aplica siempre protector térmico para conservar la salud del cabello.

Retoca cada 6-8 semanas

Aunque el corte es suave, requiere retoques periódicos para que las capas no pierdan definición.

Otros cortes similares al Hush Cut que serán tendencia

Si te gusta este estilo pero buscas otras opciones similares o variantes, aquí tienes algunas que también marcarán tendencia esta temporada:

Wolf Cut

Es más atrevido, con capas marcadas y volumen superior. Ideal para quienes buscan un look más alternativo.

Butterfly Cut o corte mariposa

Para cabellos largos con capas muy marcadas desde la parte superior. Simula volumen extremo sin perder el largo. Es ideal para quienes no quieren cortar demasiado el cabello.