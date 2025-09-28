Ni Pandora ni Tous: la pulsera más elegante que llevan las pijas madrileñas es de esta marca

Hay marcas de calidad que nos transportan a otros países. Gracias a sus complementos seremos las más fashion de la fiesta. La pulsera más elegante está en Suma Cruz, una firma que hace años que despunta aunque sea algo menos conocida que las marcas que solemos ver a diario en las revistas. Las pijas madrileñas se apuntan a sus complementos y ya los lucen en manos, cuello y brazos.

El brazalete Jirafa de Suma Cruz es la pulsera más elegante. Con una forma redondeada en color oro, se convierte en uno de los complementos que mejor definen la moda actual. Todo un acierto que conviene tener en cuenta para ti misma y especialmente para regalar a amigas, a tu madre y también hermanas cuando sabes que le va a gustar y va a sobresalir con tales detalles que siempre marcan la diferencia. Vamos a conocer más sobre esta pulsera enigmática, inspirada en otros países, y también sobre esta marca para que sepas más sobre sus diseños.

La pulsera más elegante que llevan las pijas madrileñas

La colección Jirafa rinde tributo al grupo étnico Kayan, una de las minorías étnicas birmanas que huyó en la década de los setenta a Tailandia. La singularidad y la belleza de estas mujeres han inspirado esta colección.

Por esto tal pulsera, que se lleva en el brazo, eleva tu look del día a día vayas con el vestido que vayas. Su base de latón con baño amarillo de 24 quilates y sus líneas geométricas lo hacen esencial para combinarlo como quieras, cuando quieras. La sencillez de este modelo lo convierte en un básico icónico de Suma Cruz.

Sus medidas son de 5 centímetros de alto y 18 centímetros de contorno. Su talla regulable permite que lo puedas adaptar a tu muñeca. Cordínalo con el resto de la colección Jirafa. Una de sus particularidades es que está hecha a mano en España y esto da mayor pedigrí y total calidad.

Cómo puedes cuidar la pulsera más elegante

Desde la marca aconsejan cómo cuidar esta pulsera. Evitar también el contacto prolongado con el agua y no guardar las piezas en lugares húmedos.

No someter las piezas a una exposición constante a la luz solar o altas temperaturas al guardarlas.

No aplicar cremas, colonias, jabones o cualquier otro producto cosmético con las joyas puestas.

Preferiblemente guardar las joyas en su caja o una bolsa de tela, para evitar el roce con otras piezas o superficies. Además de mantenerlas alejadas de objetos de goma, ya que puede provocar que el baño de oro oscurezca.

Limpiar las joyas únicamente con gamuzas suaves o trapos de algodón ligeramente humedecidos con agua templada y, si hiciera falta, jabón neutro. En caso de necesidad, se podría utilizar un cepillo de dientes extra suave, para acceder a zonas más complicadas. Siempre sin someterlas a una presión excesiva o una limpieza demasiado prolongada, ya que esto también podría deteriorar su baño de oro. Y asegurándose de secarlas completamente después de este proceso.

Utilizar el paño que acompaña las piezas para limpiar posibles zonas ennegrecidas por el tiempo.

Detalles que cuentan: el empaquetado de Suma Cruz

La pulsera más elegante se envía siempre en atención a los detalles. Con una entrega consciente y priorización de lo diferencial frente a la productividad o la uniformidad forman parte de nuestro ADN, también en el envoltorio de sus joyas.

Las cajas y bolsas, fabricadas de manera artesanal, son testimonio de autenticidad y artesanía. El logo, estampado en dorado sobre la superficie negra, no solo es un sello distintivo, sino un símbolo de la calidad excepcional que alberga su interior.

Además se presenta en bolsas de la más alta calidad, cerradas con lazos de terciopelo negro, contienen las cajas donde cada joya reposa sobre una cama de terciopelo y papel de seda. Además, cada paquete incluye un certificado de autenticidad, garantizando la legitimidad y procedencia de cada joya adquirida.

Es más, y según Suma Cruz, cada paquete incluye una gamuza para el cuidado de las joyas, así como un tarjetón con una de nuestras preciosas imágenes de campaña para que puedas escribir un mensaje a su destinatario si lo deseas.

Para hacer que la experiencia sea perfecta, perfuman cada paquete con la exclusiva fragancia Lime Basil & Mandarine de Jo Malone London.

Suma Cruz, la marca que encandila a la Reina Letizia

La Reina Letizia suele conquistar por sus complementos. Como los que lució en su presentación en verano de 2024 en Palma de Mallorca donde se dejó ver con vestido negro y ondas en el pelo. Y unos pendientes top. Llevó unos pendientes tipo helecho de Suma Cruz. Un modelo dorado que resalta por representar helechos, las plantas más antiguas registradas, alegoría de Suma por su significado y elegancia. Son los más emblemáticos de la firma en su versión más sencilla.