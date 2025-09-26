Ni manicura francesa ni ‘clean nails’: las mujeres más elegantes ahora llevan así las uñas y elevan tus looks

Las mujeres más elegantes ahora llevan así las uñas y elevan tus looks de una forma que quizás nos puede sorprender. Son tiempos de apostar claramente por una manicura bien hecha, que nos acompañe en estos días en los que queremos mostrar nuestra mejor carta de presentación. Habrá llegado ese momento de poner sobre la mesa determinados cambios que pueden hacernos la vida más sencilla de una forma que quizás nos sorprenderá.

Estas uñas dejarán atrás la clásica manicura francesa, en caso de que quieras empezar a cuidarte un poco más, dejando atrás este clásico que no tiene por qué estar en primera línea, sino todo lo contrario. Es hora de poner sobre la mesa un cambio de estación, pero también de uñas que nos representen más allá de los clásicos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que tendremos que empezar a ver llegar determinados cambios que pueden ser claves en este tipo de manicura que puede cambiarlo todo. Te proponemos un tipo de manicura que será capaz de elevar tus looks.

Ni clean neils ni manicura francesa

La manicura francesa ha estado en lo más alto de las uñas elegantes, hasta la fecha. Quizás haya llegado el momento de que nos presente un nuevo tipo de manicura que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que quizás conseguiremos un plus de buenas sensaciones con unas manos que serán nuestro mejor carta de presentación.

Son tiempos de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el mejor aliado de una combinación de elementos que serán los que se adecuarán a nuestro día a día. Con algunos detalles que pueden ser los que mejor se adapten a estos días que tenemos por delante.

Las clean neils esas uñas con un cuidado minimalista, quizás acabarán pasando a la historia con algunos detalles que llegan de los expertos en uñas, podemos descubrir lo mejor de este tipo de manicuras que serán esenciales. Este otoño llegan unas nuevas uñas para darte el toque que necesitas.

Son tiempos de apostar claramente por un giro radical que puede acabar siendo lo que mejor se adaptará a nuestro día a día de forma significativa.

Las mujeres más elegantes llevan así las uñas para elevar sus looks

Los looks que llevan las mujeres más elegantes pueden darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de aprovechar al máximo este tipo de cuidados que pueden darnos aquello que queremos y más. Un buen básico que se convertirá en nuestro aliado de una combinación de detalles que empiezan en las manos.

Los expertos de Druni nos explican todo lo que necesitamos saber sobre la manicura coreana que puede realmente darles a nuestras uñas el acabado que necesitamos. Tal y como se explica este tipo de manicura: «Las uñas coreanas naturales son de un color naranja claro cerca de la mandarina, que resulta muy sutil y queda genial sobre las uñas. De hecho, es uno de los colores de esmalte más demandados en la actualidad. El característico color de la manicura estilo coreano se debe a los pétalos de la balsamina, una planta ornamental originaria de Corea del Sur de profusa floración, que es la protagonista del tinte que hay que preparar para realizar la manicura. Un tinte que consiste en una mezcla a base de una pasta de flores y hojas machacadas, a la que hay que añadir un polvo con unas características muy similares a la levadura y, por último, la integrar la balsamina, de ahí que a esta manicura también se le conozca como balsam dye».

Siguiendo con la misma explicación: «Para hacer esta manicura de Corea tendrás que elaborar tú misma la mezcla para el tinte, pero tranquila, porque existen kits que facilitan enormemente este proceso, sin que sea necesario ponerte a machacar las flores. Cuando la tengas, tienes que pintar las uñas con la mezcla como lo haces siempre, con la particularidad de que al terminar tienes que envolver las uñas con papel film transparente, y dejarlas así durante toda la noche para que el tinte haga efecto y realmente funcione, y desenvolverlas por la mañana. Por ello, el mejor momento para hacerlo es por la noche, justo antes de irte a dormir. Una de las principales ventajas es que la manicura coreana puede mantenerse en perfecto estado durante varios meses, sin necesitar ningún tipo de mantenimiento de cuidado. Eso sí, a medida que te vayan creciendo las uñas, tendrás que teñir las zonas nuevas, aunque son muchas las mujeres que optan por dejar el color natural de la uña nueva, creando un efecto degradado que queda realmente bien».