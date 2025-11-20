Ni francesa ni ‘polka dots’: ésta es la manicura de moda que va a triunfar en España en Navidad

La manicura de moda que va a triunfar en España en Navidad, un elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Una buena manicura es la mejor carta de presentación posible, de tal manera que conseguiremos aprovechar en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por una situación que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Las polka dots o la manicura francesa puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Es hora de apostar por un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Estaremos ante un cambio que puede ser esencial es hora de aprovechar estos días que tenemos por delante, como algunos detalles que pueden ser los que nos afectarán de lleno. En estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Esta manicura de moda puede cambiarlo todo.

Ni polka dots ni francesa

Este tipo de manicura puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que puede acabar siendo lo que nos dará un giro radical en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en estos días.

La manicura francesa puede acabar siendo la que nos dará más de una alegría en estos días en los que necesitamos apostar por un estilo de 10 que acabará convirtiéndose en un extra de buenas sensaciones. Es hora de apostar claramente por un cambio que podría acabar siendo esencial.

Estas jornadas que tenemos por delante nos invitan a conseguir las mejores uñas posibles. Una tendencia al alza que se acabará convirtiendo en nuestro mejor aliado en estas temporadas en las que las uñas van cobrando un protagonismo ejemplar.

Nuestras manos son una buena carta de presentación que puede acabar convirtiéndose en una alternativa del todo esperada. Por lo que, tenemos que apostar claramente por una novedad en manicura que ahora mismo debemos conocer y aplicar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Es la manicura de moda que va a triunfar en toda España esta Navidad

En toda España vamos a ver como brilla una manicura con nombre propio que lleva un tiempo imponiéndose en los principales centros de belleza. Vamos a apostarlo todo al rojo y hacerlo de la mejor forma posible, con una serie de trucos que vienen de manos de los especialistas.

Tal y como nos explican desde el blog de The Manicurist: «Como muchas otras tendencias, las Glazed Nails se han popularizado gracias a las redes sociales. Se lo debemos todo a la famosa modelo Hailey Bieber que, al publicar sus uñas Donut Glazed Nails en Tik Tok, consiguió millones de visitas e impulsó este nail art hasta la cima de las tendencias de manicura. Inspiradas en la textura brillante de los donuts glaseados, las Glazed Nails ofrecen una estética minimalista pero sofisticada que ha conquistado a muchas famosas, como Vanessa Hudgens o Jennifer López».

Siguiendo con la misma explicación: «Este acabado escarchado con reflejos nacarados, frescos y ligeros, consigue un efecto de uñas lisas y brillantes que dan a las manos un aspecto sano y cuidado. ¿Te suena? Manicura clean, no make up make up… Nos sumergimos por completo en esta tendencia que vuelve a lo natural y que está arrasando en el mundo de la belleza en los últimos años. Después de las Soap Nails, las Glazed Nails son LA nueva tendencia de manicura que realza la belleza de las manos y sublima el brillo natural de las uñas».

Los tonos que elegiremos para nuestras manos pueden ser especialmente personalizados, seguirán nuestros principales gustos: «Todo depende del efecto que busques. Si, al igual que Hailey Bieber, quieres unas bonitas Glazed Donut Nails, te sugerimos usar un esmalte transparente rosa o nude, como por ejemplo Beige, Hortencia, Pale Rose o Milky White. Para una manicura otoñal, hazte unas bonitas Glazed Latte Nails sobre una base de esmalte con el tono Orme».

Puedes darle un aire de lo más festivo con un rojo que hará brillar tus manos de una forma increíble. Es hora de hacer realidad este cambio que necesitamos empezar a plasmar en unas manos en las que se reflejará todo el ambiente festivo que queremos empezar a ver llegar en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Hazte con un buen especialista que te ayude a conseguir las manos que deseas obtener en breve.