Ni bob ni pixie: el corte de pelo que recomiendan los peluqueros a las mujeres de más de 50 años para rejuvenecer

Hay un corte de pelo que recomiendan los peluqueros y que va perfecto para las mujeres de más de 50 años, es la forma más rápida y barata de rejuvenecer al instante. El pelo dice mucho de nuestro día a día, es un elemento que puede acabar siendo el que nos defina mejor. Son tiempos de poner sobre la mesa determinados cambios que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Es hora de apostar claramente por un cambio, a medida que se acerca el fin de año, buscamos la forma de cambiar por completo y hacerlo de tal forma que podremos empezar a ver llegar un cambio de tendencia que será esencial. Estaremos pendientes de un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Se recomienda un buen corte de pelo para tener una melena más fuerte y cuidada, algo que quizás necesitamos con este nuevo año en el que necesitamos cambiar un poco más. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que queremos quitarnos años, con este corte de pelo lo conseguiremos.

Ni pixie ni bob

No necesariamente necesitamos un corte muy corto para hacer realidad aquello que queremos, quitarnos años. Podemos empezar a cuidar un poco más nuestro aspecto de la mano de determinados expertos que pueden darnos lo que necesitamos. Es hora de dejar salir un plus de buenas sensaciones y hacerlo de la mejor manera posible.

El pelo es nuestro sello de identidad y para conseguir aquello que necesitamos, nada mejor para hacerlo que cambiar por completo de aspecto. El corte y el color nos harán tener la edad que queramos o casi. Para conseguirlo, ponerse en manos de los especialistas es algo esencial.

Vamos a conseguir obtener este plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos. Un buen aliado de los cambios que podemos empezar a tener en consideración de una forma que quizás hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber cómo cortar un cabello que puede darnos más de una sorpresa en estas fechas.

Vamos a dejar atrás los cortes pixie y bob, dos de los clásicos que han acabado siendo uno de los más deseados del momento. En su lugar, apostaremos por un importante giro de guion que puede acabar convirtiéndose en una dura realidad.

Las mujeres de más de 50 años deben tener este corte de pelo

Tal y como nos explican los expertos de Saforiestilistas: «El corte de pelo Shaggy es un estilo de cabello despeinado y con capas, que se caracteriza por tener un aspecto desenfadado y natural. Este corte es ideal para aquellas personas que buscan un look moderno y juvenil, y además se adapta a diferentes tipos de cabello, ya sea liso, ondulado o rizado, y puede ser llevado tanto por hombres como por mujeres. Una de las principales características del corte de pelo Shaggy es la textura que aporta al pelo, gracias a las capas desiguales que se crean al cortar el cabello en diferentes longitudes. Esto le da un aspecto voluminoso y con movimiento, perfecto para aquellas personas que desean darle un toque de frescura a su estilo, o que tienen un pelo con poco volumen. Este corte se ha popularizado mucho porque es versátil, moderno y fácil de mantener, ya que no requiere de mantenimiento o peinados muy elaborados para destacar todo su potencial».

Siguiendo con la misma explicación: «Para llevar el corte de pelo Shaggy de forma adecuada, es importante tener en cuenta ciertos aspectos. En primer lugar, es fundamental elegir un buen profesional de peluquería que sepa cómo realizar este corte de manera adecuada, ya que un corte mal ejecutado puede arruinar por completo el resultado final. Una vez que tengamos el corte de pelo Shaggy, es importante cuidar y mantener el cabello de forma adecuada. Utilizar productos específicos para dar textura y volumen al cabello, así como realizar cortes de mantenimiento cada cierto tiempo, son recomendaciones clave para lucir este estilo de forma impecable. Otro aspecto a tener en cuenta es el peinado. El corte de pelo Shaggy se caracteriza por su aspecto despeinado y natural, por lo que no es necesario un peinado elaborado. Sin embargo, es importante peinar el cabello de forma adecuada para potenciar las capas y el movimiento del corte».

Lo difícil será elegir entre los distintos cortes de pelo de este estilo Shaggy que podemos poner en práctica en estas jornadas que tenemos por delante: