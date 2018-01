Ana de Armas tumba a la mismísima Katy Perry en Los Ángeles

Durante el tour promocional de Blade Runner 2049, Ana de Armas nos dejó muy claro que va camino de convertirse en una de las estrellas más estilosas sobre la alfombra roja. Sus looks no paran de sorprender y se ha hecho con un hueco destacado en los eventos más ‘cool’ del momento. Algo que demostró recientemente cuando asistió a la presentación de la nueva colección otoño 2018 de Stella McCartney en Los Ángeles.

La actriz de origen cubano no entiende de estaciones y, a pesar del frío mes de enero, se atrevió con un colorido vestido estampado en tonos verdes de la diseñadora británica. Muy holgado y con escote asimétrico rematado con volante, se trata de una creación muy especial, que poco tiene que ver con el estilo minimalista que suele caracterizar a Stella, y que ya vimos sobre la pasarela durante la pasada edición de la Semana de la Moda de París.

Pero las sorpresas no acaban aquí. Ana quiso dar un toque muy personal a su exótico estilismo combinándolo con un calzado que no pasó desapercibido para nadie. En un alarde de originalidad, optó por la comodidad de uno de los calzados que ya triunfaron el pasado verano, las ‘sneakers’ de esparto. Pero no unas cualquiera, sino un llamativo modelo en rojo y fucsia a juego con su barra de labios.

Ya en sus últimas apariciones públicas, Ana de Armas mostro su predilección por los diseños de prestigiosas firmas internacionales como Chanel, Miu Miu o Giambattista Valli. De este modo, se coronó como la asistente mejor vestida de los Grammy Latino con un espectacular vestido corto en negro y plata con marcadas hombreras y mini volantes firmado por Ralph & Russo.

La actriz deslumbró a la entrada del evento de Stella McCartney, donde se dieron cita numerosos rostros conocidos de la escena artística de EEUU, como la cantante Christina Aguilera, la modelo Paris Jackson o la actriz Kate Hudson. Sin embargo, y pese a lo llamativo de la mayoría de los diseños, hubo alguien que, especialmente, no pasó desapercibida. Se trata de la intérprete Katy Perry, quien se enfundó en un vestido rojo de gran volumen. Al más puro estilo Rihanna en sus momentos más sonados, la cantante combinó el diseño con zapatos fucsia, gafas de sol y un vibrante maquillaje.